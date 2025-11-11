快訊

雲林這條綠色公路美麗中藏危機 地方請求移除、縣府陷兩難

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林154縣道綠色隧道種植淺根性的孟加拉榕，形成美麗的綠色隧道卻潛藏諸多危機。記者蔡維斌／攝影
雲林154縣道綠色隧道種植淺根性的孟加拉榕，形成美麗的綠色隧道卻潛藏諸多危機。記者蔡維斌／攝影

雲林154縣道綠色隧道，是崙背、麥寮兩地主要道路，部分路段種植淺根性的孟加拉榕，每逢風雨季，枝折樹倒屢屢傷及人車、電線掉落危機重重，颱風一來更要封路，當地民眾要求移除。縣長張麗善今在鳳凰颱風來前，率員前往踏勘整備，對於是否移植或移除路樹，將邀集相關單位、專家通盤規畫。

雲154線公路崙背到麥寮全長約7公里，沿途兩側栽種孟加拉榕逾1200棵，尤其在崙背水尾村至豐榮村近4公里路段多達950棵，枝葉茂密，美輪美奐，宛如森林公路，是雲林少數美麗的綠色隧道，不料，美麗中潛藏危機，隨著颱風到來，路樹移除再引議論。

水尾村長鍾順亨表示，20多年前為美化公路栽種榕樹，多年來榕樹長得很快又茂密，看起來很漂亮卻隱藏無數危機，成排的巨榕看起來魁梧強壯，但卻很脆弱，每次風雨一來總是斷枝傾樹，甚至勾斷緊鄰的電線，路人行車十分危險，在地人風雨天都不敢走，希望能夠能移走。

綠色隧道旁的陽明國小校長吳書璧也說，孟加拉榕生長快速，不適合作為行道樹，尤其校門口樹根突起四竄，造成家長接送學童風險，通學步道空間不足，家長也很擔心；崙背鄉長李泓儀說，每逢颱風來都配合縣府封閉部分路段改道，對外地路況不熟的民眾頗為困擾，確有不少民眾反映是否能夠移除。

張麗善今早會同議員李明哲及相關主管現勘了解防災整備，不少民眾當場請求移除榕樹。張麗善表示，該路段行道樹傾倒傷人問題存在已久，所以才會採取預防性封路，榕樹竄根嚴重，屢屢修剪確也緩不濟急，造成用路人很大困擾，對於移樹，護樹團體可能也會有不同看法，因此將邀集公所、台電公司、中華電信等單位共同研商作出完善規畫。

雲林154縣道綠色隧道種植淺根性的孟加拉榕，每逢風雨季，枝折樹倒屢屢傷及人車且要封路，地方建議移除，雲林縣長張麗善率員踏勘聽取地方意見。記者蔡維斌／攝影
雲林154縣道綠色隧道種植淺根性的孟加拉榕，每逢風雨季，枝折樹倒屢屢傷及人車且要封路，地方建議移除，雲林縣長張麗善率員踏勘聽取地方意見。記者蔡維斌／攝影
雲林154縣道綠色隧道種植淺根性的孟加拉榕，每逢風雨季，枝折樹倒屢屢傷及人車且要封路，鳳凰颱風來不僅封路還須指引人車改道，地方建議移除路樹。記者蔡維斌／攝影
雲林154縣道綠色隧道種植淺根性的孟加拉榕，每逢風雨季，枝折樹倒屢屢傷及人車且要封路，鳳凰颱風來不僅封路還須指引人車改道，地方建議移除路樹。記者蔡維斌／攝影
孟加拉榕樹生長快速且很容易竄根斷枝，危及交通，每年風雨季都必須修剪，地方深感困擾。記者蔡維斌／攝影
孟加拉榕樹生長快速且很容易竄根斷枝，危及交通，每年風雨季都必須修剪，地方深感困擾。記者蔡維斌／攝影
孟加拉榕樹生長快速且很容易竄根斷枝，危及交通，每年風雨季都必須修剪，還須封路請人車改道。記者蔡維斌／攝影
孟加拉榕樹生長快速且很容易竄根斷枝，危及交通，每年風雨季都必須修剪，還須封路請人車改道。記者蔡維斌／攝影
孟加拉榕樹生長快速且很容易竄根斷枝，危及交通、排水設施，每年風雨季都必須修剪，地方深感困擾，請求移除。記者蔡維斌／攝影
孟加拉榕樹生長快速且很容易竄根斷枝，危及交通、排水設施，每年風雨季都必須修剪，地方深感困擾，請求移除。記者蔡維斌／攝影
雲林154縣道綠色隧道種植淺根性的孟加拉榕，每逢風雨季，枝折樹倒屢屢傷及人車且要封路，地方建議移除，雲林縣長張麗善率員踏勘。記者蔡維斌／攝影
雲林154縣道綠色隧道種植淺根性的孟加拉榕，每逢風雨季，枝折樹倒屢屢傷及人車且要封路，地方建議移除，雲林縣長張麗善率員踏勘。記者蔡維斌／攝影

綠色隧道 鳳凰颱風 張麗善 雲林
