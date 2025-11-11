鳳凰颱風來襲 台南市完成避難收容處所整備...防範受災戶二次災害
受到鳳凰颱風及其外圍環流與東北季風影響，台南局部地區今恐有大雨或豪雨發生機會，台南市政府團隊及各區公所除即早完成防颱準備外，針對丹娜絲颱風受災尚未修復的家戶，已請各區公所加強確認帆布布固定及檢查排水設施，防止颱風來襲時發生二次災害。
台南市長黃偉哲表示，台南市已納入鳳凰颱風陸上警戒範圍，因應其可能帶來致災性降雨造成土石流及水災，各區公所已備妥23萬個砂包及3600多片防水擋板，提供有需求的民眾領取，各區公所也完成避難收容處所整備，也呼籲災害潛勢地區保全戶，隨時配合區公所預防性疏散撤離或自主撤離。
南市府指出，全市受丹娜絲風災影響逾4萬7800戶受災戶中，已有9成以上完成修繕或進入復建階段，僅少部分房屋因修繕工程進行中、產權問題、未影響居住安全或其他特殊因素，暫以帆布覆蓋防護，已請各區公所加強確認帆布布固定及檢查排水設施，同時關懷弱勢及長輩住戶安全，防止颱風來襲時發生二次災害。
民政局也強調，為強化防災應變能力，今年特別添購各里發電機，以因應停電或通訊中斷等緊急狀況，同時也完成各區無線電設備測試，確保颱風期間各單位通訊暢通，災情資訊能即時傳達。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言