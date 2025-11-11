不再受停電之苦 台南強化防災能量推動一里一發電機

鳳凰颱風減弱為輕颱，但南部各縣市仍不可輕忽，台南今年在丹娜絲颱風期間，曾因電線桿倒塌，造成部分地區停電多天，市府事後緊急購置推動「一里一台發電機」，有議員今質詢時認為，一里只有一台發電機真的足夠嗎？建議市府應評估利用綠能讓未來供電更加穩定。

對此，台南市長黃偉哲回應，市府積極推動「一里一台發電機」，採機動性調派原則，讓各區能依災情與需求靈活運用，確保災害期間電力不中斷，維持民生與救援系統運作。

市議員陳皇宇表示，丹娜絲颱風期間，台南多處行政區停電時，區公所也幾乎完全癱瘓，當下什麼事情都無法做，然而，台南是擁有高科技綠能科學城，除了發電機量能要準備充足外，應可評估建置一區一台綠能式儲能槽，讓未來供電更加穩定。

南市秘書處說明，「一里一台發電機」可在停電期間即時支援照明、抽水及通訊救援等關鍵設施，首批採購60台已在8月配送至丹娜絲風災影響區域，第2批採購474台分兩梯次交貨，第一梯次150台在本月6日已全數交付，第二梯次324台預計12月6日前完成。

秘書處強調，發電機購置完成後可全面補足各區、各里需求，提升第一線救災人員應變能力，確保民生運作無虞，後續也會分別在佳里區及南區區公所舉辦「發電機教學與操作教育訓練」，邀集各區里幹事透過實務演練，提升發電機操作熟練度，強化區里自救與防災效能。

黃偉哲也提到，綠能式儲能槽購置需考量設置成本，一里一台發電機已購置649台，但台南不可能同一時間全部停電，倘若僅有零星行政區停電，在等待復電期間，發電機就可集中提供停電區域支應，一里一台發電機是可互相支援靈活運用。