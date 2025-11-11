快訊

嘉市公辦都更二期將啟動 王浩批：市府不該重演兩大錯誤

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市都市發展處長許懷群答詢，房價本質上由「市場供需」驅動，並非由政府或單一建商可以操控。圖／翻攝畫面
嘉義市都市發展處長許懷群答詢，房價本質上由「市場供需」驅動，並非由政府或單一建商可以操控。圖／翻攝畫面

嘉義市公辦都市更新第一期歷經房價飆升與市府選擇領取現金而非樓地板面積等爭議，如今年底即將推動第二期，市議員王浩在市議會質詢要求市府「不要再犯同樣錯誤」，更點名第一期「高房價」、「市府分配不划算」兩大問題，第二期不該重演。

王浩表示，他調閱第一期估價資料後發現，在權利變換評估中，二樓以上住宅每坪單價僅落在 23.8萬至24.5萬元，但最終市面銷售價格卻達到50 萬元以上，質疑「估價20幾萬，最後賣50萬，那建商是不是可以無限上綱訂60萬、80萬」他強調，公辦都更中的政府角色不該只是被動旁觀，面對市價明顯偏離估價的情況，市府應具備控管與調節機制，避免建商哄抬，並創造市民最大福祉。

除了房價問題，王浩也點名政府單位作為更新區地主，在第一期分配上明顯吃虧。他指出，公辦都更的參與地主除了嘉義市政府，還包括教育部、國有財產署等，但這些中央單位在一期和二期皆選擇「分配建物」而非「領現金」；反觀嘉義市政府卻在第一期中，把價值9646 萬元的土地換回1.1 億元現金，實際淨獲利不到2000 萬元。

王浩直言，相較之下，國產署的土地面積與價值都比市府少，但最終卻分回2戶高樓層住宅，讓市府選擇現金「看起來非常不划算」，等於在公辦都更中反而落於下風。

他要求市府在第二期都更中「不能再重蹈覆轍」，應全數選擇「建物分配」，將爭取到的空間規畫為市民長期期盼的市區停車場、活動中心、社會住宅等公共設施，回應地方需求，也避免市府資產再次被低度利用或折損。

對於議員質疑建商哄抬房價，都市發展處長許懷群答詢，房價本質上由「市場供需」驅動，並非由政府或單一建商可以操控。他說，嘉義市近年人口流動與經濟結構改變，是房價走勢的主要背景因素。

許懷群表示，嘉義在2022年估價時，尚未出現後續幾項重大發展，包括台積電在2024年宣布進駐嘉義科學園區，帶動區域就業市場擴張，形成新的居住需求；此外，文化路夜市、嘉義市立美術館、檜意森活村等景點也持續推升觀光人潮，使部分房地產市場呈現觀光型需求。產業動能加上觀光動能，自然會形成房價的市場反應。市場機制是房價的調節者，市府將在制度面監督公辦都更，但必須尊重市場運作。

嘉義市議員王浩議會質詢呼籲，公辦都市更新不是「建商的開發案」，市府必須掌握主導權，才能讓市民清楚感受到都更帶來的實質利益，而不是只看到房價節節攀升。圖／王浩服務處提供
嘉義市議員王浩議會質詢呼籲，公辦都市更新不是「建商的開發案」，市府必須掌握主導權，才能讓市民清楚感受到都更帶來的實質利益，而不是只看到房價節節攀升。圖／王浩服務處提供

嘉義 都更 議員
