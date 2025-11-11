交通助理員開單遭質疑黃偉哲喊停...今改線上勸導 人本交通：深感遺憾

快訊

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
台南市的交通助理員從今天起不能開單，改擔任「線上勸導違停」或護童等其他勤務。記者袁志豪／翻攝
台南市今年6月推動從民間聘用交通助理員，屢遭議員關切助理員具有違規開單權限，常引發民眾誤解與不滿；市長黃偉哲今指出，交通助理員會暫時先停止執行違規開單。台南市人本交通促進協會指出，對市長的要求深感遺憾，這樣對台南的交通環境肯定有害無益。

針對黃偉哲昨天指出，交通助理員非「罰單助理員」，將暫時先停止執行違規開單；台南市人本交通促進協會發表聲明指出，助理員的工作確實有效減輕員警負擔；助理員取締違規是法定職權，助理員不是檢舉達人，也沒有開單的業績要求。

協會認為，違規取締不應該是助理員唯一的工作，但助理員不能沒有這項職能；協會表示，對市長這樣沒來由的要求深感遺憾，協會認同開單不應該是助理員唯一的工作，然而突然束縛執法工作，對台南的交通環境肯定有害無益。

台南市一名基層交通助理員受訪指出，今天的勤務立即被變更為「勸導」違停，不開單只勸導，盡快請車主開走，或設法找到人；昨天助理員們已經議論紛紛，互相討論，有人擔心明年就會沒工作了，有人無奈表示，開人罰單就是惹人討厭。

這名助理員認為，原本警察就是因為受理報案、偵辦刑案，沒有時間去取締違規停車，才找他們來，現在不讓他們開，接下來違停亂象一定又會重現；因為台灣人說實話，就是有開才會怕，不開很快就從一輛變成一整排，他們要怎麼一輛一輛勸導？

助理員表示，北部實施這制度行之有年，台南卻很快就被封殺，他們也不是很容易、隨隨便便就當上助理員，經過辛苦的考核、受訓，努力工作，為什麼對的事情不能堅持？還是取締違規停車才是錯誤？台南這邊重「人情」，換句話說就是漠視「法規」。

助理員舉例，開單常常被「盧」，有車主被開，到處找助理員，找到就破口大罵，自己都是等對方發洩完了，才問「有平靜一點嗎、心情好一點嗎」，再提供申訴電話，跟對方說可以找長官投訴，對方才悻悻離去；還有人就是在眼前違停，還下車要求不准開單，現在不用開單，也省掉麻煩。

另一名交通助理員則直指，如果不能開單，那交通助理員就沒有存在的價值，不如取消這個制度；當初聘用他們最重要的任務，就是協助改善違規停車，他們努力執行，現在僅因為違停車主向議員陳情、議員砲轟質詢，就要停止他們開單，講道理，不是車主不要違規就好嗎？

基層員警也認為，助理員不能開單，其實就沒有存在的價值，現在搞成線上勸導勤務，這種義警、義交都能做，警察局何必再花錢請交通助理員？分局的助理員因為開單被指指點點，連家人都被指指點點，只是取締違規卻變成這樣，實在蠻委屈的。

台南
