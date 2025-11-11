嘉市公園多、維護人力少 議員促導入QRcode報修

嘉義市公園密度全台最高，共有38座公園，但因設施數量龐大、維護人力有限，遊具損壞未能即時修復的情況時有所聞。市議員郭定緯今天在市議會質詢呼籲，建設處應比照北台灣多個縣市，導入「公園遊具維修E化報修系統」，讓市民透過掃描QRcode即可報修、上傳照片並追蹤進度，提升修繕效率與透明度。市府建設處表示，明年度啟動公園智慧管理系統建置。

郭定緯表示，嘉義市公園密度高，是市民生活的一大優勢，但也因維護量體龐大衍生管理壓力。他分享親身經驗，去年曾帶孩子至嘉義公園遊戲區時，發現溜滑梯攀爬區繩索卡榫斷裂、繩子散落地面，孩子仍照常攀爬，現場極為危險。他其後緊急聯繫建設處處理，但也不禁思考「如果是一般家長遇到這種情況，要怎麼報修、怎麼跟得上修復進度？」

目前通報管道多透過1999或向管理員反映，但多數公園沒有常駐人員，加上跨單位轉介、派員評估、核准等流程繁雜，常造成修復時間拉長。郭定緯指出，新北、桃園、新竹縣等縣市早已導入E化報修，民眾掃QRcode即可回報問題、上傳現場狀況，並能即時掌握維修進度，市府後台也能同步管理維修紀錄。

他強調，這類系統建置成本不高，許多縣市甚至以低成本或免費表單工具打造，這不是E化而已，而是貼心化，能讓市府更有效率、市民更安心。

郭定緯建議，嘉義市可先在嘉義公園、文化公園、北香湖公園等使用率高的場域先試辦QRcode報修機制，並整合1999資料庫，使電話通報與掃碼系統能共用後台，避免資料重複、流程斷裂。透過數據統計，建設處更能掌握高故障率的設施類型，做為未來採購及設計的重要依據。