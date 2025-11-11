聽新聞
就業語言無隔閡 台南永康就業中心邀印越外籍生駐點助翻譯
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心為與國際接軌，打造友善、無語言隔閡的就業服務環境，與在地大專院校外籍生合作，本月起每周三、四提供新住民及移工翻譯服務，以越南語及印尼語為主，讓外籍朋友在洽公、求職或諮詢時，能獲得更即時與友善的協助。
永康就業中心表示，近年來台灣社會新住民與移工人數逐年增加，已成為我國社會及勞動市場中不可或缺的重要夥伴，而語言不僅是溝通的工具，更是文化交流的重要橋梁，此次與南應大及南台科大合作，邀請該校越南及印尼籍外籍生駐點翻譯，協助口譯與文化溝通。
永康就業中心主任李奇玫說，此次駐點翻譯人員包括印尼籍卓哲新與越南籍王雨采，卓哲新目前就讀於南台科技大學半導體科技系三年級，擁有印尼語、英語、馬來語、閩南語及中文等5種多國語言能力。
王雨采則就讀於台南應用科技大學餐飲系三年級，中文與越南文雙語聽說讀寫流利，現任該校專案計畫助理，熟悉行政及對外溝通業務，能有效協助越南籍朋友了解相關就業資訊與權益；駐點翻譯主要工作內容除協助移工及廠商間協調與媒合外，也幫助移工充分了解勞動權益。
永康就業中心強調，提供翻譯服務不僅是行政便利，更是一種「傾聽、陪伴與尊重」的展現，透過語言與文化的橋接，讓更多新住民與移工感受到被理解與被尊重的溫度，也期盼透過此舉，促進在地多元文化的共融，展現台灣職場的友善力量。
