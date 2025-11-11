快訊

就業語言無隔閡 台南永康就業中心邀印越外籍生駐點助翻譯

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心與在地大專院校外籍生合作，提供新住民及移工翻譯服務，以越南語及印尼語為主，讓外籍朋友在洽公、求職或諮詢時，能獲得更即時與友善的協助。圖／永康就業中心提供
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心為與國際接軌，打造友善、無語言隔閡的就業服務環境，與在地大專院校外籍生合作，本月起每周三、四提供新住民及移工翻譯服務，以越南語及印尼語為主，讓外籍朋友在洽公、求職或諮詢時，能獲得更即時與友善的協助。

永康就業中心表示，近年來台灣社會新住民與移工人數逐年增加，已成為我國社會及勞動市場中不可或缺的重要夥伴，而語言不僅是溝通的工具，更是文化交流的重要橋梁，此次與南應大及南台科大合作，邀請該校越南及印尼籍外籍生駐點翻譯，協助口譯與文化溝通。

永康就業中心主任李奇玫說，此次駐點翻譯人員包括印尼籍卓哲新與越南籍王雨采，卓哲新目前就讀於南台科技大學半導體科技系三年級，擁有印尼語、英語、馬來語、閩南語及中文等5種多國語言能力。

王雨采則就讀於台南應用科技大學餐飲系三年級，中文與越南文雙語聽說讀寫流利，現任該校專案計畫助理，熟悉行政及對外溝通業務，能有效協助越南籍朋友了解相關就業資訊與權益；駐點翻譯主要工作內容除協助移工及廠商間協調與媒合外，也幫助移工充分了解勞動權益。

永康就業中心強調，提供翻譯服務不僅是行政便利，更是一種「傾聽、陪伴與尊重」的展現，透過語言與文化的橋接，讓更多新住民與移工感受到被理解與被尊重的溫度，也期盼透過此舉，促進在地多元文化的共融，展現台灣職場的友善力量。

移工 越南 語言
