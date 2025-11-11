快訊

台南鐵路地下化民族路四維地下道17日施工 交通局提醒改道

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
因應台南鐵路地下化施工，民族路四維地下道17日起施工，南市交通局呼籲用路人可提前改道。圖／南市交通局提供
因應台南鐵路地下化施工，民族路四維地下道17日起施工，南市交通局呼籲用路人可提前改道。圖／南市交通局提供

台南市區鐵路地下化工程進度順利，民族路四維地下道目前已完成隧道結構，但仍有支撐系統拆除、回填及排水箱涵復舊工項等需進場施作，17日起進行第四階段至第六階段施工，工期預計1年，交通局已規畫四維地下道的交通動線，呼籲市民朋友留意改道，降低交通衝擊。

交通局說明，台鐵地下化工程中的民族路四維地下道將進行第四至第六階段施工，第四階段工期約90天、第六階段工期約149天，施工期間將占用南、北兩側慢車道，並將車輛導引至內側車道，而第五階段施工則會占用內側快車道，預計明年2月春節年假後進行，工期約131天。

交通局表示，為減低內側快車道封閉期間交通衝擊，將開放外側機慢車道給小型車通行，另為利車輛通行順暢，已規畫改道動線並設置導引牌面疏導車流，建議用路人可依改道動線行駛，同時可收聽警廣掌握即時交通路況避開壅塞時段。

交通局說，民族路四維地下道為當地民眾東西向往返重要交通要道，因車道封閉後只剩下單向一車道，恐影響地下道壅塞造成通行速度變慢的可能性，提醒用路人屆時可提早出門或提前改走小東地下道及青年路等替代道路，盡可能減少壅塞狀況。

交通局強調，為有效因應施工期間各項突發狀況，交通部鐵道局已建立緊急應變機制，並與台南市政府相關單位建立溝通平台，如遇任何緊急事件可立即處理；現場也會派駐交管人員及相關改道牌面的引導，大台南智慧中心也將民族路四維地下道鄰近路口納入密切監測，將隨時檢視各項交維措施的情況進行調整，避免施工造成交通嚴重衝擊。

