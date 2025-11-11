北港武德宮、中研院學者出書 扶鸞「靈秘」實跡公諸於世

快訊

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港武德宮和中研院、政大學者合作，針對神秘的內壇扶鸞事跡，真實紀錄成冊，出版新書，學者說明新書結合學術及實錄考證的經過。記者蔡維斌／攝影
國內財神祖廟的北港武德宮主祀天官五路武財神，每年參拜逾800萬人次，香火鼎盛。為宣揚財神信仰，延請中研院士、政大等學者共同出書「武德之靈祕見聞錄」；廟方並以不對外公開的內壇扶鸞實錄，同步出版「內壇見聞」，將神旨靈驗的真實事跡收錄成冊，公諸於世，傳達信仰真諦和存在的價值。

「扶鸞」為信仰中傳達神旨的重要儀式。武德宮自創宮以來即設有「公壇」，每月農曆逢尾數一、四、七日開壇，為信徒指點迷津、解憂濟困；其上層的「內壇」則應對重大急難與病苦個案或宮務，專供主事人員請示，平時不對外開放。

廟方主委林安樂以他10年來參與內壇公案的真實經驗，親筆撰寫成內壇見聞，記錄從乩手選拔、神人磨合到協助急病、化解難關，揭示宗教實踐與現代醫療、心理層面的互補關係，也觸及信眾的事業、家庭與因果議題。

該書出版後受讀者關切，已多次再版，今年最新版以「鸞鳥」為主視覺，象徵承載神諭、慈悲迅疾、護佑無所不在，更利於新讀者辨識。武德宮同時於日前舉辦國際學術研討會，邀請多國相關信仰學者座談，成果豐碩。

廟方昨天辦內壇見聞簽書會，並同步推出武德之靈祕見聞錄，由中研院士李豐楙與教授林振源主編。該書是廟方與政大等幾所大學「產學合作計畫」的重要成果，由11位學者訪談36位信徒，透過田野實錄、史料對讀與現場證言，還原武財神信仰的傳承樣貌與神蹟傳說，成為研究扶鸞文化與民間信仰的重要文獻。

林安樂指出，多年來參與財神信仰，深感信仰的力量，決心以系統方式記錄這項文化脈動，他走訪全台分靈宮廟，傾聽企業興衰、重病轉安、感人孝行等真實故事，體會到若無專業紀錄與保存，珍貴的信仰經驗終將散佚於人群的記憶。這次出版的兩書，正是以學術方法結合田野紀錄，讓武財神信仰由口耳傳承，成為社會可理解、可傳世的公共文化資產。

北港武德宮和中研院、政大學者合作，針對神秘的內壇扶鸞事跡，真實紀錄成冊，出版新書讓民眾以正確的信仰觀，一覽「靈祕」世界的面貌。記者蔡維斌／攝影
