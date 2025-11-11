快訊

嘉義市民中心 外觀「太莊嚴」惹議

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉義市政府北棟大樓「嘉市市民中心」工程統包案已完成簽約，但外觀示意圖曝光後，外界議論多。記者李宗祐／翻攝
嘉義市政府北棟大樓歷經20年規畫，8月完成簽約「嘉義市市民中心」工程統包案，經費約54億元，但外觀示意圖曝光後引發熱議，有人認為太莊嚴、肅穆感到難親近，議員也建議市府多與設計團隊溝通。市府表示，最終版本尚未定案。

北棟大樓預定地位於南棟大樓正對面，先前作為臨時停車場，上月29日起封閉，預計工程之前，會當嘉義建城321周年城市博覽會的展場之一，第33屆國際管樂節會也在此打造展演大舞台，成為歲末大型活動核心場域。

嘉義市政南、北棟大樓當時採「共同設計、分開發包」模式興建，惟南棟大樓因建物耗能、漏水、通膨導致工程款暴增，市府最後與原建築師解約，調整計畫內容更名市民中心，預計明年下半年開工、2031年完工落成啟用。

市議員鄭光宏於議會定期會質詢指出，市民中心外觀示意圖6月公布後，市民反應及社群輿論負評不斷，有人認為太莊嚴、肅穆，形象類似官署衙門，不容易讓人親近，更有人認為看起來像生命園區、紀念館，還有人覺得跟南棟大樓建築風格差異極大，建議市府應把外界聲音視為善意的民意調查，研議外觀立面與設計是否有調整空間？

市府工務處長蘇文崎表示，目前外界所看到的圖面，是統包團隊當時投標的建築示意圖，尚未定案，未來會跟建築師團隊充分溝通，預計明年初地下室開挖工程前，就會對外界公布定案的建築外觀示意圖。

嘉義 建築

