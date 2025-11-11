快訊

鳳凰颱風逐漸減弱！路徑略往東修正「登陸位置也影響」最新動態曝光

台南交通助理員開單遭質疑 黃偉哲喊停

聯合報／ 記者萬于甄袁志豪／台南報導

台南交通助理員8月上路首月就開出近5千件違規罰單，罰單量暴增引發民眾不滿，助理員執法技巧、操守問題頻傳，多名議員要求改善，市長黃偉哲昨於議會說，交通助理員並非「罰單助理員」，在檢討相關值勤與權限分工之前，「將停止執行違規開單工作」。

南市警局交通大隊統計，交通助理員8月上路後，取締嚴重違規停車件數5038件、每人每天平均開單量9件；9月份取締3489件、每人每天平均開單量降為6件；10月份取締1131件、每人每天平均開單量減少為2件；此外，配置交通助理員的6個警分局轄區，今年8至9月發生死傷事故3229件，較去年同期減61件，減少1.9％。

議員李宗霖昨質詢說，自己是建議增聘交通助理員的提案人之一，然而助理員多為民間聘用人員，卻具有違規開單權限，易引發民眾誤解與不滿；另，議員李啟維、林美燕等人近期質詢也要求交通助理員轉為交通安全維護為主。

黃偉哲說，未來會兼顧交通管理與民眾觀感間取得平衡。南市警察局長林國清說明，交通助理員工作內容多元，包含路口交通秩序維護、交通安全宣導等共7項任務，非以違停取締為首要。

南市警局目前聘用18名交通助理員，第一至第六警分局各派3人。1名交通助理員說，每天8時上班到下午5時，中午休息1小時，依規定只能依道路交通管理處罰條例第56條，針對無人在場的違停車開白單，沒有開單件數壓力，且會先鳴笛給違停車主機會、讓左鄰右舍幫忙叫人，剛開始民眾確實會質疑「你是警察嗎、憑什麼開單」，經過解釋逐漸都能接受，也有不少人肯定助理員讓交通改善，十分暖心。

針對暫停開單，有助理員認為，北部施行這制度許久，台南只是還需要適應，應讓時間來磨合，如果不能開單不如取消這制度。

台南 交通違規 黃偉哲

