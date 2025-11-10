鳳凰颱風逼近 阿里山林鐵預警性停駛、森林遊樂區同步休園

隨著鳳凰颱風來襲，阿里山林鐵宣布明天5車次預警性停駛；阿里山國家森林遊樂區明天下午5時預警性休園。

中央氣象署預計下午發布鳳凰颱風海上警報，西南部地區影響時間將集中於周二晚間至周四凌晨。為確保行車與遊客安全，阿里山林鐵及文資處宣布，自11月11日上午10時起，嘉義—阿里山5次列車預警性停駛，其餘班次仍維持正常營運；11月12日至13日全線配合停駛。後續復駛時程將視風雨情況及巡檢結果另行公告。

林鐵及文資處提醒，已購票旅客可自原訂乘車日起1年內，持實體車票至林鐵各車站或全台統一超商 ibon 辦理全額退票，不另收手續費。相關資訊亦可上林鐵官方網站查詢。

受颱風外圍環流影響，阿里山國家森林遊樂區也宣布自11月11日下午5時預警性休園，如中央氣象署提前發布陸上颱風警報，園區將即刻休園。林業保育署嘉義分署轄下之台灣一葉蘭自然保留區、眠月線及各自然步道也將自同一時間暫停開放，以降低強風豪雨可能帶來的行走風險。