鳳凰颱風逼近 阿里山林鐵預警性停駛、森林遊樂區同步休園

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
鳳凰颱風逼近阿里山林鐵預警性停駛。圖／翻攝畫面
鳳凰颱風逼近阿里山林鐵預警性停駛。圖／翻攝畫面

隨著鳳凰颱風來襲，阿里山林鐵宣布明天5車次預警性停駛；阿里山國家森林遊樂區明天下午5時預警性休園。

中央氣象署預計下午發布鳳凰颱風海上警報，西南部地區影響時間將集中於周二晚間至周四凌晨。為確保行車與遊客安全，阿里山林鐵及文資處宣布，自11月11日上午10時起，嘉義—阿里山5次列車預警性停駛，其餘班次仍維持正常營運；11月12日至13日全線配合停駛。後續復駛時程將視風雨情況及巡檢結果另行公告。

林鐵及文資處提醒，已購票旅客可自原訂乘車日起1年內，持實體車票至林鐵各車站或全台統一超商 ibon 辦理全額退票，不另收手續費。相關資訊亦可上林鐵官方網站查詢。

受颱風外圍環流影響，阿里山國家森林遊樂區也宣布自11月11日下午5時預警性休園，如中央氣象署提前發布陸上颱風警報，園區將即刻休園。林業保育署嘉義分署轄下之台灣一葉蘭自然保留區、眠月線及各自然步道也將自同一時間暫停開放，以降低強風豪雨可能帶來的行走風險。

園方表示，山區地勢陡峭、風雨變化快速，颱風期間易發生土石鬆動、倒木、落石等危險情況，呼籲民眾勿貿然上山，並密切留意官方發布的最新交通與開放資訊，以確保自身安全。各場域的恢復開放時程將以現場巡查與安全評估為準，再行公告。

鳳凰颱風逼近阿里山森林遊樂區休園。圖／翻攝畫面
鳳凰颱風逼近阿里山森林遊樂區休園。圖／翻攝畫面

鳳凰颱風 阿里山 森林遊樂區

