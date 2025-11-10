快訊

嘉義縣公車處盈餘有望破2500萬 在野議員都幫忙講話

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣公車處長楊志雄（右）於縣議會定期會上報告，財務由虧轉盈，獲議員詹琬蓁肯定。圖／翻攝畫面
嘉義縣公車處長楊志雄（右）於縣議會定期會上報告，財務由虧轉盈，獲議員詹琬蓁肯定。圖／翻攝畫面

嘉義縣公共汽車管理處今於縣議會定期會報告營運成果，處長楊志雄表示，今年1至9月盈餘達2296萬餘元，全年預估將突破2500萬元，創下歷年最佳表現。因財務改善明顯，連在野黨議員也替公車處講話。國民黨籍議員詹琬蓁指出，曾接獲陳情指稱公車處仍在虧損，但她調閱官方數據後立即回覆否認，不過仍提醒車輛設備更新與車廂整潔仍須持續加強。

楊志雄表示，公車處過去年度虧損曾高達5000多萬元，他在2008年任副處長時仍有3000多萬元赤字。自2007年起歷任處長推動組織改革、裁減冗員並採取內勤遇缺不補策略，人力從最高98人降至目前81人，但仍維持每日59名駕駛出勤，運能調度效率比以往更高。他指出，高齡駕駛比例高、平均年齡約54歲，是未來需面對的人力挑戰。

營運效率提升也是財務好轉主因之一。楊志雄說，過去「空車調度」造成最大浪費，無效車程曾高達10%，如今已降至約3%，每年可節省4至5百萬元支出。此外，過去受中央壓低票價影響，造成每公里成本不合理問題，例如刷卡票價22元，但實際成本達30元，差額必須依靠補貼。近年中央調整補貼制度後，回補方式更貼近真實成本，也讓地方財務壓力獲得明顯改善。

不過，嘉義縣受高齡化影響，整體搭乘率尚未回到疫情前水準，目前僅嘉義—阿里山、高鐵—阿里山兩條路線恢復以往運量，其中阿里山為「黃金路線」，來回票價500至560元，對整體營收貢獻極高，「阿里山旅客量往往就是決定財務的關鍵。」楊志雄說。

根據公車處統計，全縣目前共有41條路線，每日330班、總長1455公里，每日行駛里程1萬2760公里，駕駛人力81人。今年1至9月載客112萬7687人次，較去年同期成長1.73%，前三大熱門路線分別為嘉義—阿里山、嘉義—北港及嘉義—南華大學。

票種結構方面，一般票52萬2976人次、TPASS 32萬2426人次、敬老票28萬2282人次，顯示長者與通勤族仍為主要乘客。車輛汰換部分，今年1至9月已完成3輛遊覽車汰換；去年底購置的10輛電動大巴與設備工程，總額1億1321萬元，預計於11月交車加入營運。

公車處財務連續3年改善，2023年盈餘約1900萬元、2024年約2300萬元，今年預估將突破2500萬元。楊志雄表示，將持續在效率、成本與路線規畫上精進，讓嘉義縣的公車服務更穩定、更進步，也能走向永續。

