快訊

鳳凰颱風逼近最新風雨預測出爐 12縣市達停班課標準

不斷更新／鳳凰颱風接近中 花蓮、澎湖宣布明日放颱風假

雲縣府推特展 台北101竹形建築、布袋戲偶吸睛

中央社／ 台北10日電

雲林縣政府與台北101合推「超越偶‧超越巔峰」（Beyond the Puppet, Beyondthe Summit）特展 ，展出包括雲林特色布袋戲偶與台北101竹形建築，打造偶戲與竹林交織雙展區。

根據主辦單位提供資訊，特展結合雲林國際偶戲節與森林療癒季，以「布袋戲意象、森林療癒、國際地標」為策展主軸。

縣府下午在台北101舉辦宣傳記者會，雲林縣長張麗善會中表示，雲林是「布袋戲的故鄉」，有洲派、閣派藝術人才，甚至孕育出霹靂、金光等布袋戲品牌，成為雲林最具代表性文化品牌之一。

觀光方面，張麗善說，縣府民國111年起積極推動「森林療癒季」，以竹林為核心，結合健康促進、環境教育與慢旅行模式，113年竹創森及竹產業成果獲世界竹組織（WBO）認證「世界竹地標」，成為國際矚目竹生態示範基地。

與會的台北金融大樓股份有限公司董事長賈永婕表示，小時候就愛看布袋戲，很高興有機會藉特展展現台灣地方文化獨特魅力，讓世界各地旅客除在台北101看見台灣建築高度，更能看見文化深度，體驗「登頂台北、遇見雲林」文化旅程。

根據主辦單位提供資訊，特展集結雲林文化、觀光特色，打造偶戲與竹林展區，包括療癒之旅、竹構之境、偶戲之光與台灣永續綠地標，今年11月10日到2026年3月1日於台北101的89樓秘境花園觀景台展出。

雲林 布袋戲 台北101

延伸閱讀

生第三胎意願僅8.9% 張麗善鬆口鎖定「催生關鍵」研議明年加碼補助

雲林湖山水庫可否設光電？議員質詢張麗善 她4字回應了

20多億打造的全運會主場館關閉…民眾敲碗開放 雲林縣府這樣說

延宕30年斗六鐵道高架化又打回原形 張麗善：中央要讓雲林人等多久

相關新聞

視察朴子防汛整備…翁章梁：颱風鳳凰直朝中南部而來 不能掉以輕心

颱風鳳凰將至，嘉義縣長翁章梁今天前往朴子市視察防汛整備情形。他說，氣象預報這次颱風不會像丹娜絲那麼強烈，但颱風未受中央山...

鳳凰颱風來勢洶洶 南市府：提高警覺嚴陣以待

鳳凰颱風即將來襲，風勢雨量不可小覷，且路徑與7月初丹娜絲颱風相似，台南地區恐又首當其衝，有議員今在議會質詢時指出，台南今...

嘉義縣公車處盈餘有望破2500萬 在野議員都幫忙講話

嘉義縣公共汽車管理處今於縣議會定期會報告營運成果，處長楊志雄表示，今年1至9月盈餘達2296萬餘元，全年預估將突破250...

蕭壠胡麻香登場！台南佳里區農會15日祭800份胡麻美食免費嘗

台南善化、安定、西港及佳里一帶為胡麻主要產地，適逢胡麻產季來臨，佳里區農會15日將在佳里體育公園接棒舉辦胡麻產業活動，現...

交通助理員開單屢遭質疑...黃偉哲喊停 有助理員不認同

台南市今年6月推動從民間聘用交通助理員，遭議員關切助理員具有違規開單權限，常引發民眾誤解與不滿；市長黃偉哲今指出，交通助...

原民音樂閃耀台南！札哈木之星歌唱賽精彩落幕 黃偉哲盼發掘更多原民新星

臺南市政府原住民族事務委員會9日下午1時至晚間8時，在南紡購物中心A2館一樓南紡廣場舉辦「札哈木音樂季-札哈木之星歌唱比賽決賽」。8位優秀決賽選手展開精彩的歌唱對決，角逐「札哈木之星」冠軍寶座。 臺

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。