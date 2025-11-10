雲縣府推特展 台北101竹形建築、布袋戲偶吸睛

雲林縣政府與台北101合推「超越偶‧超越巔峰」（Beyond the Puppet, Beyondthe Summit）特展 ，展出包括雲林特色布袋戲偶與台北101竹形建築，打造偶戲與竹林交織雙展區。

根據主辦單位提供資訊，特展結合雲林國際偶戲節與森林療癒季，以「布袋戲意象、森林療癒、國際地標」為策展主軸。

縣府下午在台北101舉辦宣傳記者會，雲林縣長張麗善會中表示，雲林是「布袋戲的故鄉」，有洲派、閣派藝術人才，甚至孕育出霹靂、金光等布袋戲品牌，成為雲林最具代表性文化品牌之一。

觀光方面，張麗善說，縣府民國111年起積極推動「森林療癒季」，以竹林為核心，結合健康促進、環境教育與慢旅行模式，113年竹創森及竹產業成果獲世界竹組織（WBO）認證「世界竹地標」，成為國際矚目竹生態示範基地。

與會的台北金融大樓股份有限公司董事長賈永婕表示，小時候就愛看布袋戲，很高興有機會藉特展展現台灣地方文化獨特魅力，讓世界各地旅客除在台北101看見台灣建築高度，更能看見文化深度，體驗「登頂台北、遇見雲林」文化旅程。

根據主辦單位提供資訊，特展集結雲林文化、觀光特色，打造偶戲與竹林展區，包括療癒之旅、竹構之境、偶戲之光與台灣永續綠地標，今年11月10日到2026年3月1日於台北101的89樓秘境花園觀景台展出。