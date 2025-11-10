颱風鳳凰接近 台南整備救災機制待命

颱風鳳凰接近台灣，台南市政府今天下午召開防颱整備會議，編組搶災車輛機具，以及通知災害搶修開口合約廠商人員待命，以利應變，並提醒民眾避免前往山區及海邊。

台南市長黃偉哲下午主持市府防颱整備會議表示，颱風鳳凰對菲律賓造成重大災害，市府各單位必須以戒慎恐懼態度積極防備，千萬不能掉以輕心，全力守護市民安全，並呼籲民眾做好防颱準備，全市已備妥23萬個砂包及3600多片防水擋板，民眾如有需要，可洽詢當地公所借用。

黃偉哲表示，民眾應隨時關注天氣變化，並暫時避免前往山區及海邊，防範坍方、落石、溪水暴漲等情形。

台南市水利局提供資料指出，6日已針對511台移動式抽水機、67座抽水站及1840座水閘門進行巡檢，全市共60座滯洪池預洩降，可提供約1100萬噸滯洪容量，全力降低水患風險。

工務局指出，除已稽查安平跨港大橋、六塊寮排水沙崙橋等工程外，更要求加強防颱前工地巡查及檢視防汛整備，並已事先編組搶災車輛機具、搶災人員，以及通知災害搶修開口合約廠商人員待命，以利即時應變處置，降低致災危險。

消防局指出，已於25區共78里擇定45個部署點，針對易淹水地區部署消防、義消、民間救難團體救災人力及船艇機具，可適時啟動超前部署，以因應易淹水區域人命救援工作。