快訊

鳳凰颱風逼近最新風雨預測出爐 12縣市達停班課標準

不斷更新／鳳凰颱風接近中 花蓮、澎湖宣布明日放颱風假

颱風鳳凰接近 台南整備救災機制待命

中央社／ 台南10日電

颱風鳳凰接近台灣，台南市政府今天下午召開防颱整備會議，編組搶災車輛機具，以及通知災害搶修開口合約廠商人員待命，以利應變，並提醒民眾避免前往山區及海邊。

台南市長黃偉哲下午主持市府防颱整備會議表示，颱風鳳凰對菲律賓造成重大災害，市府各單位必須以戒慎恐懼態度積極防備，千萬不能掉以輕心，全力守護市民安全，並呼籲民眾做好防颱準備，全市已備妥23萬個砂包及3600多片防水擋板，民眾如有需要，可洽詢當地公所借用。

黃偉哲表示，民眾應隨時關注天氣變化，並暫時避免前往山區及海邊，防範坍方、落石、溪水暴漲等情形。

台南市水利局提供資料指出，6日已針對511台移動式抽水機、67座抽水站及1840座水閘門進行巡檢，全市共60座滯洪池預洩降，可提供約1100萬噸滯洪容量，全力降低水患風險。

工務局指出，除已稽查安平跨港大橋、六塊寮排水沙崙橋等工程外，更要求加強防颱前工地巡查及檢視防汛整備，並已事先編組搶災車輛機具、搶災人員，以及通知災害搶修開口合約廠商人員待命，以利即時應變處置，降低致災危險。

消防局指出，已於25區共78里擇定45個部署點，針對易淹水地區部署消防、義消、民間救難團體救災人力及船艇機具，可適時啟動超前部署，以因應易淹水區域人命救援工作。

災害 黃偉哲

延伸閱讀

交通助理員開單屢遭質疑...黃偉哲喊停 有助理員不認同

原民音樂閃耀台南！札哈木之星歌唱賽精彩落幕 黃偉哲盼發掘更多原民新星

鳳凰颱風來勢洶洶 南市府：提高警覺嚴陣以待

台南交通助理員首月開出5千張罰單惹怨 黃偉哲：先暫停開單

相關新聞

視察朴子防汛整備…翁章梁：颱風鳳凰直朝中南部而來 不能掉以輕心

颱風鳳凰將至，嘉義縣長翁章梁今天前往朴子市視察防汛整備情形。他說，氣象預報這次颱風不會像丹娜絲那麼強烈，但颱風未受中央山...

鳳凰颱風來勢洶洶 南市府：提高警覺嚴陣以待

鳳凰颱風即將來襲，風勢雨量不可小覷，且路徑與7月初丹娜絲颱風相似，台南地區恐又首當其衝，有議員今在議會質詢時指出，台南今...

嘉義縣公車處盈餘有望破2500萬 在野議員都幫忙講話

嘉義縣公共汽車管理處今於縣議會定期會報告營運成果，處長楊志雄表示，今年1至9月盈餘達2296萬餘元，全年預估將突破250...

蕭壠胡麻香登場！台南佳里區農會15日祭800份胡麻美食免費嘗

台南善化、安定、西港及佳里一帶為胡麻主要產地，適逢胡麻產季來臨，佳里區農會15日將在佳里體育公園接棒舉辦胡麻產業活動，現...

交通助理員開單屢遭質疑...黃偉哲喊停 有助理員不認同

台南市今年6月推動從民間聘用交通助理員，遭議員關切助理員具有違規開單權限，常引發民眾誤解與不滿；市長黃偉哲今指出，交通助...

原民音樂閃耀台南！札哈木之星歌唱賽精彩落幕 黃偉哲盼發掘更多原民新星

臺南市政府原住民族事務委員會9日下午1時至晚間8時，在南紡購物中心A2館一樓南紡廣場舉辦「札哈木音樂季-札哈木之星歌唱比賽決賽」。8位優秀決賽選手展開精彩的歌唱對決，角逐「札哈木之星」冠軍寶座。 臺

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。