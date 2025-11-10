鳳凰颱風逼近 雲林啟動防汛機制

鳳凰颱風逼近，雲林縣府啟動防汛機制，水利處完成242台移動式抽水機架設，水利署四河分署也針對草嶺清水溪堰塞湖風險區域的堤防巡查及濁水溪沿岸揚塵抑制及應變措施。

颱風鳳凰持續向西北西轉北朝台灣海峽前進，預計明天逐漸朝北轉接近台灣，氣象署將於今天下午5時30分發布鳳凰海上颱風警報，明天上半天發布陸上颱風警報。

雲林縣府表示，面對颱風逼近，縣府已展開各項防汛應對措施，針對各抽水站設備進行試運轉，並提前進行滯洪池、前池等防洪設施的預抽作業，控制水位至低水位、增加滯洪空間。針對縣內排水瓶頸段辦理清疏，以維持排洪功能，並視潮汐狀況適時啟動防潮閘門排水，強化應變效率。

雲林縣水利處說，372台各型移動式抽水機已完成預檢，並在易淹水地點完成242台預布作業，以提升排洪能力與機動調度彈性。

四河分署也提前整備，針對草嶺清水溪堰塞湖部分完成危險區域堤防巡查及相關因應作為研議。

四河分署指出，颱風外圍環流與東北季風可能出現共伴效應，屆時東北季風增強造成濁水溪沿岸揚塵，已完成384公頃揚塵抑制復原工作，並規劃在中沙大橋至出海口區段的高風險區域啟動人員與機具緊急應變措施，布建灑水線系統27公里、灑水車11輛、挖土機灑水8輛與高揚程泵浦3台。