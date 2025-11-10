蕭壠胡麻香登場！台南佳里區農會15日祭800份胡麻美食免費嘗

台南善化、安定、西港及佳里一帶為胡麻主要產地，適逢胡麻產季來臨，佳里區農會15日將在佳里體育公園接棒舉辦胡麻產業活動，現場也準備800份胡麻相關產品提供品嘗，然而，明後兩天恐有鳳凰颱風來襲，不少農民也擔憂風大倒伏影響胡麻採收。

佳里區農會總幹事楊豐賓表示，佳里今年種植胡麻面積約達110公頃，農民每年8、9月約白露前後會種植胡麻，成長期約90天，今年預計在12月會陸續採收，每公頃產量可達1500至2000台斤，初估產量不錯，但卻遇上鳳凰颱風來襲，不少農民擔憂風大倒伏，恐讓心血「泡湯」，只盼颱風別帶來災害。

佳里區農會預計本周六15日舉辦「蕭壠胡麻香」產業文化活動，屆時現場將邀集在地青農、商圈農產品展售、機關聯展、社團音樂，還有小朋友最愛的氣球及胡麻Q餅親子DIY等，另外，配合活動也推出新品芝麻燒賣，皮薄餡多，可品嘗得到芝麻香氣。

楊豐賓說，今年推出的新品芝麻燒賣有豬肉、鮮蝦2款口味，燒賣外皮添加芝麻粉，並在燒賣上面撒有黑芝麻顆粒，活動當天除芝麻燒賣外，更提供胡麻香腸、胡麻甜甜圈、麻油雞湯及胡麻冰淇淋等相關產品共800份，讓民眾免費品嘗，同時還可獲得胡麻寶寶氣球。

佳里區農會表示，農民栽種的胡麻往年都會由佳里區農會收購，並加工製成胡麻油、胡麻糕、胡麻醬、胡麻粉等產品，15日活動當天民眾在農會超市攤位消費滿999元即贈文創小物小燈箱；選購佳農自製商品包括牛蒡茶包、牛蒡茶包禮盒、牛蒡茶禮盒等可享85折，歡迎民眾踴躍選購、支持在地胡麻。