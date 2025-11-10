交通助理員開單屢遭質疑...黃偉哲喊停 有助理員不認同

台南市今年6月推動從民間聘用交通助理員，遭議員關切助理員具有違規開單權限，常引發民眾誤解與不滿；市長黃偉哲今指出，交通助理員會暫時先停止執行違規開單。有基層助理員認為，長官怎麼要求，就怎麼辦理，但也有助理員指出，不能開單乾脆就取消這制度。

為改善市區違規停車亂象，提升交通秩序與通行品質，台南市警察局自今年6月起正式推動「交通助理員制度」，共聘用18名交通助理員，各分派3名至第一至第六警分局協勤；工作為協助道路交通管理稽查，包括疏導道路交通、維持停車秩序、排除道路障礙等。

針對黃偉哲今天指出，交通助理員非「罰單助理員」，將暫時先停止執行違規開單；一名基層交通助理員指出，自己只是來上班的，上面怎麼指示就怎麼辦理，不開單也有很多事情可以做；不能開單不會覺得委屈，其實上線後取締迄今，最近的開單量也減少很多。

交通助理員說明，依規定他們只能依「道路交通管理處罰條例」第56條，針對無人在場的違規停車開出白單，每天8點上班，除了中午休息1小時，一直巡邏到下午5點；他們沒有開單件數壓力，也不是開得多就有獎金，原本任務的重心就不是開單，而是維持交通順暢。

助理員指出，像自己看到違停，都是先鳴笛，給車主機會，讓左鄰右舍幫忙叫人，只要把車移走、車道疏通就好；一開始確實每天取締的件數很多，近期已經很少開出罰單，轄區民眾知道他們會來巡，主動不再違停。

助理員表示，剛開始民眾確實會質疑「你是警察嗎、憑什麼開單」，經過解釋，漸漸都能接受；即使今後不能開罰單，還是可以鳴笛，請人把車開走，再不行就請制服員警到場，一樣可以處理，維持交通秩序。

助理員認為，他們不是為了開單而開單，有民眾因為不了解，在網路上質疑他們搶錢、亂開單，但也有不少民眾當面肯定助理員讓交通改善很多，十分暖心；不過，另一名交通助理員直指，如果不能開單，那交通助理員就沒有存在的價值，不如取消這個制度。

該名助理員指出，當初聘用他們最重要的任務，就是協助改善違規停車，減輕派出所員警負擔；他們努力執行，警方也肯定幫助很大，讓違停現象明顯改善，結果現在僅因為違停車主向議員陳情、議員砲轟質詢，就要停止他們開單，個人覺得很委屈。

這名助理員表示，北部已經施行交通助理員制度許久，民眾都已經習慣，台南市只是還需要適應，但應該是讓時間來磨合，而不是就這樣取消助理員最重要的開單任務；還有一名交通助理員則說，就只是一份工作，上面指示，他們就照辦，沒有特別意見。