林俊憲搶先登記綠台南市長初選 自稱「台南隊長」盼彌補議長跑票傷痕

民進黨台南市長上演立委陳亭妃與林俊憲的「妃憲之戰」，原本兩人都決定12日登記初選，但林俊憲考量颱風因素，決定提前在今天登記。林俊憲受訪時自詡「台南隊長」，盼成為台南市的「桶箍」，彌補過去因議長跑票叛逃事件造成的分裂傷痕，盼整合黨內團結力量，贏得2026地方大選。

由於台南市為賴清德總統的本命區，傳出民進黨內憂心「總統因素」影響初選。林俊憲說，這類惡意傳播已經很久了，先前甚至傳出要沒收初選；但賴清德身兼民進黨主席及總統，動見觀瞻，更不可能介入民進黨任何選區的初選，「大家對主席要有信心」。

「唯一支持！台南憲上！台南最好！林俊憲凍蒜！」林俊憲今天下午前往民進黨中央黨部登記台南市長初選，他大陣仗率民進黨立委郭國文、林宜瑾、賴惠員國會辦公室助理組成的加油團，眾人一同喊出競選口號，搭配政策手舉牌，展現初選氣勢。

林俊憲原訂12日上午登記領表，卻臨時提前至今天下午，他受訪時說明「確實是因為颱風」，天氣預報稱颱風會從西海岸侵犯台灣，堪稱最恐怖的颱風路徑，若再從嘉南地區登陸，威脅難以想像，因此決定提早登記，救災優先，集合人力、物力嚴陣以待。

林俊憲表示，他原訂要請台南戰友委郭國文、林宜瑾、賴惠員陪同登記，但因臨時調整時間，三人都不在台北，因此由助理擔任「加油團」。

針對陳亭妃近期在台南武聖夜市公布教育政見，被視為反攻林的大本營。林俊憲說，既然是選市長，整個台南市都是選區，他整個大台南也都跑了好幾遍，沒有所謂不是誰的區的問題。