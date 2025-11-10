鳳凰颱風來勢洶洶 南市府：提高警覺嚴陣以待

鳳凰颱風即將來襲，風勢雨量不可小覷，且路徑與7月初丹娜絲颱風相似，台南地區恐又首當其衝，有議員今在議會質詢時指出，台南今年經歷多次天災，而從災情中看見台南城市韌性的不足，要求市府應全面檢討基礎設施、治理體系與社區防災準備；南市府今下午2點半針對鳳凰颱風，邀集市府各單位開防颱整備會議。

市議員李宗霖表示，台南從今年1月楠西地震、7月丹娜絲颱風到8月強降雨，多次災情均顯示防災系統的脆弱，尤其地震造成大量紅單、黃單房屋；颱風期間電力、通訊、交通中斷，偏鄉成為「孤島」；豪雨更造成上千人撤離、多處積淹水。

他認為，從災情中看見台南城市韌性的不足，應徹底進行城市韌性總體檢，要求市府應增強電力或通訊緊急應變能力、建立跨局處災害應變協調平台、加強防災訓練與災後支援及精進環境與風險管理，建立一套完整且具前瞻性的城市韌性體系。

對此，水利局長邱忠川回應，因鳳凰颱風走向從南向北，對沿海地區影響大，上周末已有加強巡查。此外，黃偉哲今下午主持鳳凰颱風防颱整備會議時，要求市府團隊及37區公所嚴陣以待，加強防颱整備工作。

黃偉哲表示，鳳凰颱風來勢洶洶，尤其是丹娜絲颱風及0728大豪雨期間受災處，已請各編組單位務必提高警覺，提早啟動預防性疏散撤離作業，並進行收容處所開設及發電機準備事宜；同時已要求民政局及各區公所務必掌控「水災危險潛勢區」及「土石流潛勢區」需預防性疏散撤離的弱勢族群、保全戶人數及名冊。

此外，市府水利局已確認抽水機功能正常，並加強易淹水地區監控；工務局及其他權管單位應加強樹木固定避免倒伏，也通知營造廠商針對在建工程進行防颱整備工作；各區公所務必備妥防水擋板、砂包等物，提供市民領取地點及使用方式等資訊。市府也呼籲民眾應隨時注意中央氣象署最新訊息，作好防颱準備。