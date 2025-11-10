原民音樂閃耀台南！札哈木之星歌唱賽精彩落幕 黃偉哲盼發掘更多原民新星

臺南市政府原住民族事務委員會9日下午1時至晚間8時，在南紡購物中心A2館一樓南紡廣場舉辦「札哈木音樂季-札哈木之星歌唱比賽決賽」。8位優秀決賽選手展開精彩的歌唱對決，角逐「札哈木之星」冠軍寶座。

臺南市長黃偉哲表示，「札哈木之星」歌唱比賽為本市重要的原住民音樂活動，來自全國充滿音樂熱情且具備歌唱才華的族人們，在「札哈木之星」舞台的展現原住民的好歌聲，期望未來能發掘更多原住民音樂新星，讓原住民族音樂發光發熱。

臺南市政府原住民族事務員會主委白惠蘭Salau Kaljimuran表示，本屆「札哈木之星」歌唱比賽歷經1個月的網路海選及初賽，由專業評審選出8位擁有深厚歌唱實力的優秀選手登上決賽舞台，為現場觀眾帶來一場精彩絕倫的表演。本屆札哈木之星冠軍得主為闇鴻麟、亞軍為俞愿群、季軍為陳思妍及殿軍買治佑，現場投票選出買治佑獲得最佳人氣獎，期待這些選手們在音樂領域持續努力，讓更多人聽見原住民的好聲音。

聚傳媒