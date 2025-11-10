視察朴子防汛整備…翁章梁：颱風鳳凰直朝中南部而來 不能掉以輕心

快訊

中央社／ 嘉義縣10日電
颱風鳳凰將至，嘉義縣長翁章梁（右2）10日前往朴子市視察防汛整備情形，呼籲民眾做好防颱準備，颱風來時千萬不要出門，颱風過後也不要急於整理家園，等天氣和緩後再處理，避免發生意外。中央社
颱風鳳凰將至，嘉義縣長翁章梁今天前往朴子市視察防汛整備情形。他說，氣象預報這次颱風不會像丹娜絲那麼強烈，但颱風未受中央山脈阻擋，直接朝中南部而來，不能掉以輕心。

嘉義縣水利處今天發布新聞稿表示，7日已通報各鄉鎮市公所及廠商完成防汛整備，轄內279座抽水站、684座水門及301部移動式抽水機均已待命，且縣內各大滯洪池已降至最低水位，防汛物資備有沙包2萬個、太空包2000個及防水擋板5081片。

農業處則提醒農漁民，設施栽培應檢視結構及覆蓋資材的穩固性，畜舍應檢查支架梁柱，預防塌陷與滲水，強塭堤修補和疏通排水路，檢視備用發電機能否啟動並添足用油，確保水閘門操作正常；淺海牡蠣養殖必要時應提早收成及移至近岸；海面上作業船隻應收聽颱風最新動態，適時進港避風，漁船應以纜繩綑綁固定。

翁章梁今天視察朴子市竹村里防汛整備情形接受媒體聯訪說，嘉義縣治水已系統化，以溪流流域做整體思考，擺脫過去頭痛醫頭、腳痛醫腳的情況；每次颱風過後，縣府也檢討哪裡治水還要強化，水利處即提相關的提案，並向中央爭取經費，完善抵抗水患的能量與能力。

翁章梁呼籲民眾做好防颱準備，他說，此次颱風閃過中央山脈直撲中南部而來，大家千萬要小心，颱風來時不要出門，而且颱風過後不要急於整理家園，等天氣和緩後再處理，避免發生意外。

颱風丹娜絲7月入侵台灣，造成嘉義縣嚴重農損，部分倒塌的溫室設施至今還未修復，颱風鳳凰又以類似路線侵台，引起農民擔憂。太保市謝姓農民說，上次風災，他的溫室只是傾斜，已做好加固，不知此次能否安全度過，只能聽天由命。

颱風 嘉義 翁章梁

