台南交通助理員首月開出5千張罰單惹怨 黃偉哲：先暫停開單
台南今年8月推動交通助理員，但上路首月就開出近5000件違規罰單，引發民怨，市府也挨批「搶錢」，本次議會期間更有多位議員關切，市長黃偉哲今強調，交通助理員設置宗旨在於協助維持交通秩序與安全，並非以開罰單為主要目的，交通助理員會暫時先停止執行違規開單。
為減輕基層員警負擔並遏止交通違規停車亂象，由市議員林依婷、李宗霖等人提案，建議增聘交通助理員，然而，交通助理員今年8月正式上路後卻爭議不斷，不僅罰單量暴增引發民眾不滿，助理員執法技巧、操守問題頻傳，也讓美意增添民怨。
市議員李宗霖今說，自己是交通助理員提案人之一，然而交通助理員多為民間聘用人員，卻具有違規開單權限，常引發民眾誤解與不滿；此外，市議員李啟維、林美燕等人也都曾在議會質詢時，認為交通助理員應是協助改善交通，要求交通助理員轉為交通安全維護為主。
根據南市警局交通大隊統計，8月交通助理員上路後，取締嚴重違規停車件數約5038件、每人每天平均開單量為9件；9月份取締開單件數為3489件、每人每天平均開單量降低為6件；10月份取締開單件數為1131件、每人每天平均開單量已減少為2件；此外，配置交通助理員的6個分局區，今年8至9月發生死傷事故3,229件，較去年同期減少61件，減少1.9％。
南市警察局長林國清也說明，目前交通助理員的工作內容相當多元，除協助違停取締外，還包含路口交通秩序維護、交通安全宣導等共7項任務，其主要目的在於維持秩序與安全，而非以開單為首要任務。
黃偉哲也說，台南市交通項目繁多、流量龐大，加上交通亂象仍時有發生，相關事故雖有下降，但仍有改善空間；交通助理員角色定位將以協助警察整頓交通秩序為主，而非「罰單助理員」，在檢討相關執勤與權限分工之前，「將停止執行違規開單工作」，未來會兼顧交通管理與民眾觀感之間取得平衡。
