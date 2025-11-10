快訊

中和這區賣到9字頭 專家驚呼「我的老天鵝」

賓士車高速逆向撞斷消防栓 肇事男身上有喪屍煙彈當場被逮

台積電員工可放心了 高科實中今揭幕、設校經費高達27億

年輕人回嘉義開咖啡廳搭眷村炸醬麵 老味道融新靈魂

中央社／ 嘉義縣10日電

老家在嘉義大林「社團新村」的賴維凡，2年前與妻子張靖嫻從高雄返鄉創業，在番路鄉江西村開設「私宅咖啡」，手作義式提拉米蘇搭配眷村家傳炸醬麵，頗受中高年齡世代喜愛。

賴維凡現年38歲，是眷村子弟，自小便在奶奶廚房裡穿梭長大，對眷村文化懷抱深厚情感與執念，大學雖學建築，畢業後卻憑著這份執念踏入餐飲創業，於高雄經營餐廳7年，因租約到期，與妻子回到故鄉開設「私宅咖啡」。

賴維凡告訴中央社記者，他的店與一般咖啡廳不同，因為融入眷村味道，招牌菜是承載三代的「家傳炸醬麵」，以新鮮豬後腿肉丁與多種配料，經過小火慢炒數小時，才得以成就濃厚深邃眷村風味。

最獨特之處，是那一抹悄然滲入經典炸醬中的咖啡香，細緻的花果韻與微微焦糖尾韻，讓傳統眷村味融合了現代層次與創新，每一次品嚐，都是與舊日美好的溫柔重逢。

賴維凡說，除了傳承眷村味，私宅咖啡也連結在地食材，連續兩年參與番路柿子節，以最甜美的「柿子」為靈感進行季節限定創作，他老婆在去年研發「柿子酸奶油夾心司康」，司康搭配清爽酸奶油，融合當季甜柿，烘烤出嘉義秋日酥脆層次。

嘉義縣長翁章梁今天來到「私宅咖啡」品嚐咖啡與餐食，肯定這對年輕夫妻將「老味道」融入「新靈魂」創新精神，更在賴維凡指導下桌邊現作義式提拉米蘇。

賴維凡告訴翁章梁，點義式提拉米蘇的顧客，他都會親自到桌邊現作，拉近與客人距離；很神奇的，來店的客人以中老年人居多，而不是年輕人。

翁章梁提及影星林青霞、徐乃麟也是出身「社團新村」，問賴維凡是否見過；賴維凡說他父親都見過，徐乃麟是他爸爸兒時玩伴，他爸爸額頭有一處傷疤，還是林青霞當軍醫的父親縫的。

翁章梁說，「私宅咖啡」為嘉義縣勞青處輔導的創業團隊，賴維凡與張靖嫻夫妻勇於返鄉落地，展現創意與發想，為嘉義縣注入更多青創活力，推薦大家來品味。

咖啡廳 眷村 嘉義

延伸閱讀

咖啡裡藏炸醬麵 翁章梁驚喜番路「私宅咖啡」創意翻轉眷村味

綠營嘉義縣長初選兩人再度競逐 山海派系與黃家班角力升溫

翁章梁化身拍賣官 嘉義酒廠27公升珍藏陳高拍出13萬8千助弱勢

肉圓老闆買金紙拜土地公 幸運抽中嘉義縣購物節吉普車

相關新聞

台南交通助理員首月開出5千張罰單惹怨 黃偉哲：先暫停開單

台南今年8月推動交通助理員，但上路首月就開出近5000件違規罰單，引發民怨，市府也挨批「搶錢」，本次議會期間更有多位議員...

嘉義市民中心外觀設計像「生命園區」 市府：將重新溝通設計

歷經20年的規畫與設計，「嘉義市市民中心」（北棟大樓）工程統包案今年8月正式簽約。惟外觀示意圖曝光後，總工程款54億元建...

冬颱逼近可能災情嚴重 台南農改場提供防災復建諮詢專線

鳳凰颱風接近台灣，可能夾帶強風大豪雨造成嚴重災情，台南區農業改良場提醒種植特別易受風雨影響的水稻、雜糧、蔬果農民隨時留意...

鳳凰颱風來襲前雲林二期稻大搶收 西螺稻穀乾燥廠深夜排長龍

鳳凰颱風可能影響台灣，雲林縣二期稻作進入收割期，不少農民擔心颱風造成稻作倒伏、泡水，緊急聯絡代割業者搶割，西螺鎮農會昨公...

0121大埔地震 台南山區復建遭批緩慢

1月21日大埔地震重創台南山區，迄今近10個月，居民直指楠西區圖書館、玉井區綜合體育館等持續封館，規畫拆除新建的公有楠西...

台南永久屋延宕 傳設長照中心 市府：沒規畫

慈濟投入台南楠西區地震善後，與市府簽訂安居計畫，選定重災區楠西里新建3層樓永久屋「大愛福利園區」，里長指地方傳出1樓將改...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。