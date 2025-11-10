年輕人回嘉義開咖啡廳搭眷村炸醬麵 老味道融新靈魂

老家在嘉義大林「社團新村」的賴維凡，2年前與妻子張靖嫻從高雄返鄉創業，在番路鄉江西村開設「私宅咖啡」，手作義式提拉米蘇搭配眷村家傳炸醬麵，頗受中高年齡世代喜愛。

賴維凡現年38歲，是眷村子弟，自小便在奶奶廚房裡穿梭長大，對眷村文化懷抱深厚情感與執念，大學雖學建築，畢業後卻憑著這份執念踏入餐飲創業，於高雄經營餐廳7年，因租約到期，與妻子回到故鄉開設「私宅咖啡」。

賴維凡告訴中央社記者，他的店與一般咖啡廳不同，因為融入眷村味道，招牌菜是承載三代的「家傳炸醬麵」，以新鮮豬後腿肉丁與多種配料，經過小火慢炒數小時，才得以成就濃厚深邃眷村風味。

最獨特之處，是那一抹悄然滲入經典炸醬中的咖啡香，細緻的花果韻與微微焦糖尾韻，讓傳統眷村味融合了現代層次與創新，每一次品嚐，都是與舊日美好的溫柔重逢。

賴維凡說，除了傳承眷村味，私宅咖啡也連結在地食材，連續兩年參與番路柿子節，以最甜美的「柿子」為靈感進行季節限定創作，他老婆在去年研發「柿子酸奶油夾心司康」，司康搭配清爽酸奶油，融合當季甜柿，烘烤出嘉義秋日酥脆層次。

嘉義縣長翁章梁今天來到「私宅咖啡」品嚐咖啡與餐食，肯定這對年輕夫妻將「老味道」融入「新靈魂」創新精神，更在賴維凡指導下桌邊現作義式提拉米蘇。

賴維凡告訴翁章梁，點義式提拉米蘇的顧客，他都會親自到桌邊現作，拉近與客人距離；很神奇的，來店的客人以中老年人居多，而不是年輕人。

翁章梁提及影星林青霞、徐乃麟也是出身「社團新村」，問賴維凡是否見過；賴維凡說他父親都見過，徐乃麟是他爸爸兒時玩伴，他爸爸額頭有一處傷疤，還是林青霞當軍醫的父親縫的。

翁章梁說，「私宅咖啡」為嘉義縣勞青處輔導的創業團隊，賴維凡與張靖嫻夫妻勇於返鄉落地，展現創意與發想，為嘉義縣注入更多青創活力，推薦大家來品味。