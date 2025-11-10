嘉義市民中心外觀設計像「生命園區」 市府：將重新溝通設計

歷經20年的規畫與設計，「嘉義市市民中心」（北棟大樓）工程統包案今年8月正式簽約。惟外觀示意圖曝光後，總工程款54億元建築被嘲諷像「生命園區」，市議員鄭光宏希望市府能夠與設計團隊多溝通，彰顯市民中心作為嘉義市地標建築的時代意義。工務處表示，現階段仍為示意圖，最終版本尚未定案，將會與設計團隊充分溝通後再正式對外公布。

鄭光宏於市議會表示，市政南北棟大樓，當時採「共同設計、分開發包」模式興建，惟南棟大樓2005年落成啟用後，因建物耗能、漏水、通膨導致工程款暴增、市府最後與原建築師解約，調整計畫內容更名「市民中心」獲行政院核定後，總工程款54億的統包工程，終於在今年5月決標，8月正式簽約。主體結構工程預計2026年下半年開工，2031年完工落成啟用，結合原有南棟大樓形塑為更完整的市政園區。

鄭光宏表示，市民中心外觀示意圖6月公布後，市民反應及社群輿論負評不斷，有人認為太莊嚴、肅穆，形象類似官署衙門，不容易讓人親近，多數人認為看起來像生命園區、紀念館，也有人覺得跟南棟大樓建築風格差異極大，視覺感受格格不入。

他建議市府應把外界聲音視為善意的民意調查，詢問建築外觀立面與設計是否有調整空間？

市府工務處長蘇文崎表示，目前外界所看到的圖面是統包團隊當時投標的建築示意圖，尚未定案，未來會跟建築師團隊充分溝通，預計明年初地下室開挖工程前，就會對外界公布定案的建築外觀示意圖。