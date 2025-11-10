冬颱逼近可能災情嚴重 台南農改場提供防災復建諮詢專線

快訊

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
雜糧作物田間排水不良會造成損失。圖／研究人員提供
鳳凰颱風接近台灣，可能夾帶強風大豪雨造成嚴重災情，台南區農業改良場提醒種植特別易受風雨影響的水稻、雜糧、蔬果農民隨時留意風雨動態、落實防颱措施，並設防災與災後復建專線06-5912901#206提供諮詢。

農改場植物保護研究室表示，水稻須盡快清理灌排水溝渠，避免積水，低地或排水不良田區，若稻株淹水沒頂，雨後應立即進行排水。淹水沒頂田區要進行白葉枯病及紋枯病防治，補充微量磷鉀肥。若稻穀已進成熟期應儘速收穫避免稻發芽；收穫因水含量高，應快速初步乾燥，避免稻穀發生黃變劣。

研究人員說，雜糧類注意維持田間排水道暢通，種植期宜整修排水溝排水，生育期施肥期多施磷、鉀肥增加植株抵抗力。若遭受淹水復耕措施為雨後3天內應排水，淹水發生經評估有保留作物必要時，宜酌量施用氮肥及鉀肥，使新生嫩芽重新生長，以恢復生育。噴灑適當藥劑，防止葉部及根部病害發生，已屆收穫期者儘早收穫乾燥。

蔬菜瓜果應避免大量雨水阻塞淤積，可採收應儘速採收減少損失，雨季產品建議貯放通風良好或具冷藏功能設備降低腐爛耗損率。未採收蔬菜可於田區覆蓋資材如紗網避免雨水直接衝擊植株。瓜果類栽培棚架加強固定措施避免傾倒。設施栽培者加強固定及周邊排水，注意門窗側面捲揚式塑膠布覆蓋，避免雨水進入造成病害傳播。

果樹類作物正值開花或果實發育期應加強果園排水及植株、枝幹架設支柱等措施，以防止落果或枝條斷裂現象。尚未結果幼樹務必立支柱，並剪除過密的枝條，以防整株被風吹倒。坡地果園需加強水土保持，可用塑膠布、抑草蓆或稻草等資材覆蓋，避免雨水沖刷土壤所造成的根系裸露，減少植株倒伏，平地果園應清除排水溝淤積防止積水。豪雨過後應加強病蟲害防治，清除落果、枝條及落葉等田間感染原，減少病原傳播。有問題可打專線 06-5912901#206 諮詢。

木瓜於颱風前應設立支柱，以繩索固定至少兩處，避免受風斷折。圖／研究人員提供
水稻田風雨後未及時防治，細菌性病害蔓延擴散。圖／研究人員提供
葉菜類覆蓋網子可以減少雨水及強風衝擊。圖／研究人員提供
