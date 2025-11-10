颱風鳳凰逼近 台南善化溪尾排水護岸改善強化防洪
颱風鳳凰逼近台灣，台南市加強防汛整備，去年發現部分護岸有崩落現象的善化區溪尾排水，今年8月已完成左岸護岸共110公尺改善，可望提升整體區域防洪效能。
台南市政府水利局人員今天告訴中央社記者，溪尾排水為善化區主要排水系統，主流下游起自與曾文溪匯流點，上游迄至善化區東勢寮附近鐵路涵洞，主流長度約10公里，持續推動排水整治並針對人口稠密地區優先辦理護岸新建工程。
水利局指出，其中溪尾排水左岸鄰近善化區胡厝寮聚落的既有護岸，在去年經水利局例行巡檢發現部分護岸已有崩落情形，並爭取經費辦理護岸整建工程。
水利局補充，去年10月獲經濟部水利署補助經費後，於今年2月進場施作並於8月完工，改善溪尾排水左岸護岸共計110公尺，在7月尚未完工時適逢颱風丹娜絲、8月又有豪雨來襲，成功通過考驗，顯示護岸整建工程可有效提升溪尾排水排洪效益，降低淹水風險。
