鳳凰颱風來襲前雲林二期稻大搶收 西螺稻穀乾燥廠深夜排長龍

鳳凰颱風可能影響台灣，雲林縣二期稻作進入收割期，不少農民擔心颱風造成稻作倒伏、泡水，緊急聯絡代割業者搶割，西螺鎮農會昨公告緊急啟動24小時全日無休收稻穀，昨晚稻穀乾燥廠門口即出現運穀車排隊情況，二崙鄉農會則在營業時間外接受農民預約服務。

稻農憂心颱風影響收成，近二天緊急搶割稻作，西螺廖姓農民表示，原本預計本周末要收割，但冬颱情況難料，前幾天就趕緊打電話拜託代割業者採收，好不容易才排到今天要收割，大埤鄉黃姓農民今天天還沒亮就到田裡割稻。

西螺農會昨晚公告，即日起至颱風來襲時，期間農會三座稻穀乾燥廠24小時不休息服務農民，昨深夜持續有運穀車進廠，碾米廠主任廖宗義表示，本周雲林二期稻作開始進入採收期，但下周才是收成旺季，這二天採收的稻作多數都有成熟，少部分成熟度不足。

廖宗義說，今年二期稻作價格與去年相較略低，因為去年二期稻作種植期間連續颱風影響，收成較差，今年二期稻作收成不錯，開盤價格略低一點。

西螺農會二期濕穀收購價今天開盤，每百台斤最高是24至25.9度1220元，26至27.9度1210元，28至28.9度1200元，29至30.9度1190元、31至31.9度1180元，廖宗義呼籲農民不要搶割，以免成熟度不足影響收益。