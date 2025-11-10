雲林家扶溫馨團聚 78歲嬤41年認養傳愛

78歲王麗珠41年前走過喪夫負債、獨力持家之苦，仍在苦難中施大愛，認養許多弱勢孩童，昨她於雲林家扶中心舉辦認養人相見歡活動，和與認養的「小孫子」小銘見面格外開心；王麗珠說，看到這些小孩長大，是她走出人生最困苦時刻的生命動力。

已當祖母的王麗珠認養家扶兒長達41年之久，她昨受訪回顧年輕時吃盡了苦，不免心酸，她說，1970年不幸失去摯愛的丈夫，當年才23歲又身懷六甲、獨自撫養4歲兒子，丈夫逝世3周後她產下小女兒，便接下在台中傳統市場的雜貨攤兼做紅龜粿，「當年一塊粿才賣15元，曾經1天賣不出5塊…」仍撐起家中經濟。

她指出，當年負債累累，多年未繳市場攤租，好不容易積攢一些錢想還清租金、保住唯一養家的攤位，不料市府堅持罰款（滯納金），她沒讀書不太識字，一度親手寫信向當年的行政院長蔣經國陳情才化解危機。

王麗珠和孫女昨見面認養的小銘，氣氛開心，她說，連自己小孫女受祖母愛心感召，也選讀社工系，如今完成研究所學業投入社服志工行列。

雲林家扶中心在林內鄉紫蝶生態公園舉辦相見歡，300名認養人與認養童相聚一起，不少是初見面卻親情如故，認養人一句見面語「你又長大了！」道盡關懷心情；其中，協禧電機公司8年來每月持續認養上百名家扶兒，經理劉秉勳代表前來與眾多子女見面，並準備「打狗球餅禮盒」送每位「協禧孩子」。