聽新聞
0:00 / 0:00

雲林家扶溫馨團聚 78歲嬤41年認養傳愛

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
王麗珠（中）年輕時曾陷入困境，仍發揮大愛幫助許多孩子。記者蔡維斌／攝影
王麗珠（中）年輕時曾陷入困境，仍發揮大愛幫助許多孩子。記者蔡維斌／攝影

78歲王麗珠41年前走過喪夫負債、獨力持家之苦，仍在苦難中施大愛，認養許多弱勢孩童，昨她於雲林家扶中心舉辦認養人相見歡活動，和與認養的「小孫子」小銘見面格外開心；王麗珠說，看到這些小孩長大，是她走出人生最困苦時刻的生命動力。

已當祖母的王麗珠認養家扶兒長達41年之久，她昨受訪回顧年輕時吃盡了苦，不免心酸，她說，1970年不幸失去摯愛的丈夫，當年才23歲又身懷六甲、獨自撫養4歲兒子，丈夫逝世3周後她產下小女兒，便接下在台中傳統市場的雜貨攤兼做紅龜粿，「當年一塊粿才賣15元，曾經1天賣不出5塊…」仍撐起家中經濟。

她指出，當年負債累累，多年未繳市場攤租，好不容易積攢一些錢想還清租金、保住唯一養家的攤位，不料市府堅持罰款（滯納金），她沒讀書不太識字，一度親手寫信向當年的行政院長蔣經國陳情才化解危機。

王麗珠和孫女昨見面認養的小銘，氣氛開心，她說，連自己小孫女受祖母愛心感召，也選讀社工系，如今完成研究所學業投入社服志工行列。

雲林家扶中心在林內鄉紫蝶生態公園舉辦相見歡，300名認養人與認養童相聚一起，不少是初見面卻親情如故，認養人一句見面語「你又長大了！」道盡關懷心情；其中，協禧電機公司8年來每月持續認養上百名家扶兒，經理劉秉勳代表前來與眾多子女見面，並準備「打狗球餅禮盒」送每位「協禧孩子」。

延伸閱讀

台中王奶奶有大愛助童41年 雲林家扶認養見面會溫馨滿園

守護3000年雲林繩紋與營埔文化記憶 湖山水庫人文遺址館搶先看

雲林湖山水庫人文遺址館年底開館 展3千年前繩紋文化

大浪打翻漁船 雲林海巡守望哨通報附近船救起漁民

相關新聞

0121大埔地震 台南山區復建遭批緩慢

1月21日大埔地震重創台南山區，迄今近10個月，居民直指楠西區圖書館、玉井區綜合體育館等持續封館，規畫拆除新建的公有楠西...

台南永久屋延宕 傳設長照中心 市府：沒規畫

慈濟投入台南楠西區地震善後，與市府簽訂安居計畫，選定重災區楠西里新建3層樓永久屋「大愛福利園區」，里長指地方傳出1樓將改...

聯合盃作文嘉義初賽 逾2千人筆拚

第19屆聯合盃全國作文大賽嘉義區初賽昨於嘉市民生國中登場，2119名學生「筆拚」，部分組別須從圖例來自訂題目，學生仍認為...

雲林家扶溫馨團聚 78歲嬤41年認養傳愛

78歲王麗珠41年前走過喪夫負債、獨力持家之苦，仍在苦難中施大愛，認養許多弱勢孩童，昨她於雲林家扶中心舉辦認養人相見歡活...

台中王奶奶有大愛助童41年 雲林家扶認養見面會溫馨滿園

雲林家扶中心今天舉辦認養人相見歡，來自全國的認養人與孩子見面會，滿場溫馨，來自台中78歲的王麗珠奶奶，41年前走過喪夫負...

全台中醫界齊聚台南官田慈聖宮 謁祖神農大帝共推中醫永續發展

台南官田慈聖宮為台灣歷史悠久的神農大帝廟宇之一，不僅被尊為「開台神農大帝祖廟」，在中醫信仰與醫藥文化傳承上具有深厚歷史意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。