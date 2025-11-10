聯合盃作文嘉義初賽 逾2千人筆拚

第19屆聯合盃全國作文大賽嘉義區初賽昨於嘉市民生國中登場，2119名學生「筆拚」，部分組別須從圖例來自訂題目，學生仍認為很好發揮。國文補教名師蔡恆說，命題兼具創意與語文能力培養，八、九年級與高中職組的題型 更呼應大考趨勢。

今年國小中年級組題目「神奇百寶箱」、高年級「博物館之旅」，國中七年級「雨後」，八、九年級為圖例題，高中職則為「我對貧富差距的看法」。

蔡恆分析，國九題本延續去年度會考方向，從公平、知足、比較、慾望、心態、價值等6項中挑一即可，既公平又能讓學生發揮強項，而圖例其中呈現「糖果多的小孩反而不開心、拿一顆糖果的孩子卻很快樂」的反差，也提供學生從「比較」或「知足」切入的空間；八年級組為「人倒地後，學生要選擇急救、逃跑、報警或圍觀」來自訂題目，出題最精彩，貼近現代社會，也考驗學生人性思辨。

嘉義高中學生黃苡晴說，題目明確，她從現實社會切入，延伸至人性與溫度；嘉義國中七年級凃品均說，最初看到「雨後」覺得抽象，沉澱後理解是描寫雨後心境，便抓到方向。

民生國中九年級楊雅晴、羅聿靖表示，圖例中的「價值」、「比較」等子題，給予明確選擇，以自身感觸最深的主題即可延伸；民生國中林蕊葦、彭聿晞說，從圖例的詞意延伸「公平」，寫社會正義方向；八年級考生陳鈺臻認為，題目貼近生活、媒體資訊熟悉，因此容易發揮。