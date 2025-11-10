聽新聞
0:00 / 0:00

聯合盃作文嘉義初賽 逾2千人筆拚

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
第19屆聯合盃全國作文大賽嘉義區初賽2119名學生參加，昨於嘉市民生國中登場。記者李宗祐／攝影
第19屆聯合盃全國作文大賽嘉義區初賽2119名學生參加，昨於嘉市民生國中登場。記者李宗祐／攝影

第19屆聯合盃全國作文大賽嘉義區初賽昨於嘉市民生國中登場，2119名學生「筆拚」，部分組別須從圖例來自訂題目，學生仍認為很好發揮。國文補教名師蔡恆說，命題兼具創意與語文能力培養，八、九年級與高中職組的題型 更呼應大考趨勢。

今年國小中年級組題目「神奇百寶箱」、高年級「博物館之旅」，國中七年級「雨後」，八、九年級為圖例題，高中職則為「我對貧富差距的看法」。

蔡恆分析，國九題本延續去年度會考方向，從公平、知足、比較、慾望、心態、價值等6項中挑一即可，既公平又能讓學生發揮強項，而圖例其中呈現「糖果多的小孩反而不開心、拿一顆糖果的孩子卻很快樂」的反差，也提供學生從「比較」或「知足」切入的空間；八年級組為「人倒地後，學生要選擇急救、逃跑、報警或圍觀」來自訂題目，出題最精彩，貼近現代社會，也考驗學生人性思辨。

嘉義高中學生黃苡晴說，題目明確，她從現實社會切入，延伸至人性與溫度；嘉義國中七年級凃品均說，最初看到「雨後」覺得抽象，沉澱後理解是描寫雨後心境，便抓到方向。

民生國中九年級楊雅晴、羅聿靖表示，圖例中的「價值」、「比較」等子題，給予明確選擇，以自身感觸最深的主題即可延伸；民生國中林蕊葦、彭聿晞說，從圖例的詞意延伸「公平」，寫社會正義方向；八年級考生陳鈺臻認為，題目貼近生活、媒體資訊熟悉，因此容易發揮。

延伸閱讀

綠營嘉義縣長初選兩人再度競逐 山海派系與黃家班角力升溫

名師讚「題目最貼近大考」 聯合盃嘉義區2119名學生展筆鋒

聯合盃作文大賽宜蘭初賽登場 雨季、稻田、雪山隧道全入題

靈鷲山籌建嘉義講堂 慈善音樂會特色市集16日登場

相關新聞

0121大埔地震 台南山區復建遭批緩慢

1月21日大埔地震重創台南山區，迄今近10個月，居民直指楠西區圖書館、玉井區綜合體育館等持續封館，規畫拆除新建的公有楠西...

台南永久屋延宕 傳設長照中心 市府：沒規畫

慈濟投入台南楠西區地震善後，與市府簽訂安居計畫，選定重災區楠西里新建3層樓永久屋「大愛福利園區」，里長指地方傳出1樓將改...

聯合盃作文嘉義初賽 逾2千人筆拚

第19屆聯合盃全國作文大賽嘉義區初賽昨於嘉市民生國中登場，2119名學生「筆拚」，部分組別須從圖例來自訂題目，學生仍認為...

雲林家扶溫馨團聚 78歲嬤41年認養傳愛

78歲王麗珠41年前走過喪夫負債、獨力持家之苦，仍在苦難中施大愛，認養許多弱勢孩童，昨她於雲林家扶中心舉辦認養人相見歡活...

台中王奶奶有大愛助童41年 雲林家扶認養見面會溫馨滿園

雲林家扶中心今天舉辦認養人相見歡，來自全國的認養人與孩子見面會，滿場溫馨，來自台中78歲的王麗珠奶奶，41年前走過喪夫負...

全台中醫界齊聚台南官田慈聖宮 謁祖神農大帝共推中醫永續發展

台南官田慈聖宮為台灣歷史悠久的神農大帝廟宇之一，不僅被尊為「開台神農大帝祖廟」，在中醫信仰與醫藥文化傳承上具有深厚歷史意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。