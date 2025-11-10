聽新聞
台南永久屋延宕 傳設長照中心 市府：沒規畫

聯合報／ 記者周宗禎／台南報導

慈濟投入台南楠西區地震善後，與市府簽訂安居計畫，選定重災區楠西里新建3層樓永久屋「大愛福利園區」，里長指地方傳出1樓將改成長照中心，也未將人口較多受災戶需求納入考量；市府澄清，目前無長照中心的規畫，相信慈濟能在明年底完成。

慈濟參考莫拉克風災後在玉井建立「大愛村」模式，要在楠西里新建永久屋，不過當年是地上物興建後，產權送給災民，後來有些災戶沒住、出租賺取利益，有人質疑這樣是背離了慈濟的初衷，這次慈濟是建後將產權轉移市府。

楠西里長劉富誠表示，災後市府有請區公所調查災民需求作為規畫依據，至少30多戶希望進住大愛宅，最近不知道為何又聽聞市府永久屋1樓要作為長照中心？希望市府別忘對災民當初承諾，切莫辜負了慈濟的好意。

有受災戶質疑，慈濟幫政府善後，市府卻好像沒把災民需求列入考慮，原以為是依相關需求來設計永久建築，且有些受災戶人口較多，最多只規畫兩房公寓，根本無法容納。

「目前沒有長照中心的規畫！」南市都發局顏永坤說，規畫主要依弱勢受災居民需求，不過原設計3層都蓋滿100間住戶，因需求戶數可能沒那麼多，市府提議減為70戶、其中18戶兩房，1樓改為公共空間區域供住戶使用。

顏永坤也說，目前市面上社宅多為1到2房，部分民眾可能不習慣，但人口較多的也可申請兩戶，市府在用地核准動土後是「該做的都做了」，後續要看慈濟，初步了解有延遲動工，是因廠商聯繫問題。

