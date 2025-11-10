聽新聞
0121大埔地震 台南山區復建遭批緩慢

聯合報／ 記者周宗禎／台南報導
0121地震重災區台南楠西區許多公有場館持續關閉，圖為楠西公有零售市場原址正拆除重建。圖／南市府市場處提供
0121地震重災區台南楠西區許多公有場館持續關閉，圖為楠西公有零售市場原址正拆除重建。圖／南市府市場處提供

1月21日大埔地震重創台南山區，迄今近10個月，居民直指楠西區圖書館、玉井區綜合體育館等持續封館，規畫拆除新建的公有楠西菜市場也還沒拆完，議員直批「若在市區會容許拖這麼久？」要求提前調查未來進駐攤商。市府回應，會加快相關招標、發包進度。

「相關單位都表示已盡力！」市府解釋，災後復建需依安全評估、設計規範及預算等程序逐步推動，部分工程因為結構補強，及安全審查時間較長，才造成進度緩慢。

台南山區資源相對少，居民期待受損建築須拆除或整建補強的，都能盡速處理，不應該拖延造成民眾不便；常常使用楠西圖書館的民眾說，圖書館雖藏書有限，有許多報章雜誌可閱覽，還常舉辦書展、電影展等活動、兼具社區教育功能。楠西市場附近居民說，一旁有開設臨時市場，但空間不足、選項更少，「還不如到超商採買」。

市議員周奕齊質疑，地震至今楠西圖書館等封館已9個多月，若在市區發生、會被容許封館這麼久嗎？

有讀者反映，楠西菜市場登錄的攤販不少，其實當中有些已年邁凋零，只是繼續繳租金居住而已，要活化就必須釋出攤商資格，重建後的攤位給有意願經營的業者，才能增加商品項目、提高民眾上門意願。

有關楠西市場，市府市場處表示，已編列5500萬元中央補助預算，預計明年底完成重建，拆除作業原預計8月，目前是因住戶部分搬遷較慢，到目前為止只拆除一部分才延宕，至於新市場落成的規畫，還是預計以原來的30攤為主、年底前再開說明會。

楠西區長何榮長說，老舊的楠西圖書館原已爭取到幾百萬元結構補強經費，不巧剛好遇到地震、災情造成損害擴大，估計復建繳費要2千萬元，區公所正趕辦招標、預計這兩周會完成招標作業作業。

玉井體育館已編列500多萬元整建經費，先前流標3次，玉井區長顏振說，日前已完成發包。

