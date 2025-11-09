快訊

台中王奶奶有大愛助童41年 雲林家扶認養見面會溫馨滿園

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
認養雲林家扶孩子長達41年的台中市王麗珠奶奶，自己曾經陷入若境卻仍發揮大愛，幫助許多孩子，令人敬佩，今與認養孩相見歡，她特別開心。記者蔡維斌／攝影
雲林家扶中心今天舉辦認養人相見歡，來自全國的認養人與孩子見面會，滿場溫馨，來自台中78歲的王麗珠奶奶，41年前走過喪夫負債、獨力持家之苦，卻在苦難中仍施大愛，認養許多苦孩子，老人家今天與認養兒相見格外開心，她說，看到這些孩子長大，是她走出人生最困苦時刻的生命動力。

王麗珠奶奶認養家扶兒長達41年之久，回顧年輕時吃盡了苦，受訪時不免流露人生苦難的眼光，她娓娓細說過往，1970年不幸失去摯愛的老公，當年她才23歲，身懷六甲，獨自撫養4歲兒子，先生走了3周她產下小女兒。

她接下先生在台中市一心市場內雜貨攤，兼做紅龜粿撐起家中經濟，當年負債累累，多年未繳市場攤租，好不容易積攢一些錢想還清租金保住唯一養家的攤位，殊料市府堅持罰款（滯納金），她沒讀書不太識字，在萬般無奈下，還曾一度親手寫信向當年的行政院長蔣經國陳情，才化解一場危機，讓家計得以持續。

走過困苦人生更能深刻體會孤兒寡母的辛酸，加入認養行列41年，王奶奶今天與認養小孫「小銘」見面格外開心，「當年一塊粿才賣15元，曾經1天賣不出5塊...」她說，看到這些小孩成長，是她走出人生最困苦時刻的生命動力。連她的小孫女受奶奶愛心感召，也選讀社工系，如今完成研究所學業投入社服志工行列。

雲林家扶今天在林內鄉紫蝶生態公園舉辦相見歡，300位認養人與認養童相聚一起，「你又長大了！」認養人輕輕一句見面語，道盡對認養兒少無盡的關懷。林內鄉長劉姿言、農會總幹事黃國洲介紹在地農產芋頭、木瓜，並指認養人的愛就跟林內木瓜一樣溫潤滋養。

雲林家扶特別請來林內鄉美麗有約熱心協會，烹煮木瓜炒米粉以及芋頭飯等，讓大家品嘗在地美食。認養人和認養子女團聚，有說有笑，不少是初見面卻親情如故，像燦爛陽光灑遍整個會場，讓這場探親大會格外溫馨。

其中，協禧電機公司8年來，每月持續認養上百名家扶兒，今天經理劉秉勳代表前來與眾多子女見面，並準備「打狗球餅禮盒」送每位「協禧孩子」，以實際行動關懷兒少。

所有認養人見證了受扶孩子的成長，在互道珍重中不捨地分開，但彼此的心永繫一起，像林內最有名的紫斑蝶飛往更美的明天。

雲林家扶中心今天舉辦認養人相見歡，來自全國的認養人與孩子見面會，滿場溫馨。記者蔡維斌／攝影
雲林家扶中心今天舉辦認養人相見歡，來自全國的認養人與孩子300人見面會，品嘗林內鄉在地美食，滿場溫馨。記者蔡維斌／攝影
認養雲林家扶孩子長達41年的台中市王麗珠奶奶，自己曾經陷入若境卻仍發揮大愛，幫助許多孩子，令人敬佩，今與認養孩相見歡，她特別開心。記者蔡維斌／攝影
認養雲林家扶孩子長達41年的台中市王麗珠奶奶，自己曾經陷入若境卻仍發揮大愛，幫助許多孩子，今與認養孩相見歡並鼓勵孩子勤學向上將來回饋社會。記者蔡維斌／攝影
