台南南瀛天文館推古籍與文化交流展 精選珍稀文獻

台南市南瀛天文館與國家圖書館合作推出「共享蒼穹：中文古籍與文化交流的世界」特展，結合珍稀古籍、跨文化研究與沉浸式多媒體展示，帶民眾深入認識文字起源與文明交會。

台南市政府文化局長黃雅玲今天告訴中央社記者，古籍不僅是歷史見證，更是文化傳承、教育啟發與多元理解重要媒介。中文古籍在文明演進中，持續串聯亞洲各地思想與智慧，使知識得以跨越時空延續。

黃雅玲表示，此次展覽精選經典古籍與珍稀文獻，內容涵蓋地理、醫學、文學、宗教等多個領域，承載古人思想脈動與社會發展軌跡，透過古籍研究與展示，觀眾可窺見中文書寫與知識體系如何隨著貿易、學術與宗教往來不斷擴散與演變，並流播各地，描繪出跨越地理疆界的知識交流與文化融合。

南瀛天文館提供資料指出，「共享蒼穹：中文古籍與文化交流的世界」即日起至115年1月4日於南瀛天文館星象館2樓展出，帶觀眾從書頁到星空、由經典至現代，一同穿越歷史長河，感受知識與文明光華，體驗共享蒼穹之下的人文風景。