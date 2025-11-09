快訊

全台中醫界齊聚台南官田慈聖宮 謁祖神農大帝共推中醫永續發展

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
中華民國中醫師公會全國聯合會今會同14縣市理事長前往台南官田慈聖宮參拜，盼凝聚中醫界力量，共同推動中醫藥制度精進與醫療品質提升。圖／台南市中醫師公會提供
台南官田慈聖宮為台灣歷史悠久的神農大帝廟宇之一，不僅被尊為「開台神農大帝祖廟」，在中醫信仰與醫藥文化傳承上具有深厚歷史意義，中華民國中醫師公會全國聯合會今會同14縣市理事長前往慈聖宮參拜，盼凝聚中醫界力量，共同推動中醫藥制度精進與醫療品質提升。

中醫師公會全聯會理事長蘇守毅表示，中醫師公會全聯會一向秉持「守護台灣人民健康、提升中醫藥價值」為核心理念，致力推動中醫藥現代化與制度化發展，同時積極配合政府政策，也讓中醫成為提升台灣醫療韌性與全民健康的重要支柱。

蘇守毅提到，如今面對氣候變遷、高齡化與疫情挑戰，中醫師公會全聯會也將積極推動中醫照護網絡建構、人才培育、臨床研究與長照體系中醫介入等工作，深化跨界合作與國際交流，推動中醫與現代醫學共同進步，讓中醫在新時代醫療體系中發揮更關鍵的角色。

台南市中醫師公會理事長陳俊銘則說，神農大帝為中華醫藥始祖，象徵「親嘗百草、傳漢醫藥，普濟蒼生」的仁心仁術精神，此次全聯會理事長率隊謁祖，展現中醫界傳承醫道、敬天法祖的誠心與決心，更將凝聚全台中醫界共識，攜手邁向中醫永續發展新里程碑。

