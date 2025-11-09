「南青出任務」 走進麻豆聚落探索藝術創生

快訊

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺南市政府

臺南市麻豆區舉辦「南青出任務—麻豆創生力：倒風聚落與藝術共生」共學參訪行動，研考會陳仲杰副主委特別出席支持，邀請青年走入總爺庄，從地方文化與藝術職人對話中，看見老屋再生與青年藝術共生的可能。

本次活動開放報名即獲熱烈響應、迅速額滿，參與者橫跨大專校院師生、上班族與自由業者，顯示青年對地方創生議題高度關注。活動由「倒風雅客聚落」青年團隊規劃執行，結合駐地近30年的藝術家王俊淵及社區協會多年來推動社區營造、修繕老屋、活化空間等經驗，作為青年進入地方的學習引路者。

研究發展考核委員會表示，活動上午安排專題講座、社區文史導覽及記憶拼貼手作DIY，從理論到實作體驗，引導青年從歷史紋理中理解文化價值。下午進行「行動提案工作坊」，由青年與地方團隊共組小隊，針對聚落特色、活化議題及需求進行設計發想，鼓勵青年提出具體行動方案，現場評選具可執行性之共識提案，青年討論熱烈，並且結合在地特色如麻豆區十二婆姐藝陣文化提出發想。

經過各組討論提案的展現後，最終由「社區特色門牌」計畫脫穎而出，將結合於11月22日、23日假倒風雅客聚落辦理的藝術市集執行呈現，實踐「南青出任務」從參訪體驗到共創落地的雙向參與模式，讓地方不只是觀察對象，而是青年參與和改變的現場。

研考會主委王效文表示，「南青出任務」強調青年落地學習、由地方出發。此次由倒風聚落團隊帶領青年探索麻豆，展現社區與藝術共生、文化與空間交織的多元樣貌。期待透過地方經驗啟發更多青年投入城鄉議題，從策展、設計、服務、參與等角度，思考家鄉的永續發展與社區經濟共好，號召更多青年行動者加入，為城市注入持續進步的動能。

青年 團隊 老屋

相關新聞

爭取25年 台南西拉雅族賀正名、慶豐收

西拉雅族人爭取恢復身分長達25年，正名訴求法律地位已在10月23日由賴清德總統公布，西拉雅文化協會昨在新化、左鎮淺山區舉...

鳳凰颱風路徑恐似丹娜絲颱風 台南七股西寮里事先整備加強防颱

鳳凰颱風預計周三侵襲台灣，且路徑恐複製今年7月的丹娜絲颱風，讓剛從風災中復原的居民相當害怕，其中，台南七股西寮里長柯勝強...

守護3000年雲林繩紋與營埔文化記憶 湖山水庫人文遺址館搶先看

雲林縣文化新亮點的「湖山水庫人文遺址館」將於 12月29日開館，縣府今天特別舉辦「佇山頂徛家」（住在山頂）常設展導覽活動...

太子爺點頭同意！台南福安宮擲筊20次 用3D科技復刻百年神尊風華

台南北區鄭仔寮福安宮的開基主神中壇元帥，相傳為道光年間由先民請來奉祀，迄今已超過百年歷史，廟宇更是香火鼎盛，但神像受歲月...

從風災到豐收！ 台南後壁區農會祭千份滷肉飯與洋香瓜免費品嘗

今年7月初丹娜絲颱風重創台南，其中後壁區災情嚴峻，但經歷風災後重生，後壁區農會今在菁寮「步穀農創館」前，辦理「2025樂...

台南口埤實小文化、歌舞課 喚西拉雅族身分認同

建校105年的台南市新化區口埤實驗小學，曾因少子化面臨廢校危機，在社區家長、部落鄉親及校友的努力下，轉型為西拉雅部落學校...

