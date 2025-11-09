「家將窟」嘉義市 200位將爺齊聚神氣踩街

照片取自嘉義市政府

嘉義市素有「家將窟」之稱，是臺灣重要的家將文化傳衍地區。國立傳統藝術中心借重嘉義市豐沛的家將能量，今年首度移師嘉義市舉辦「2025鬥陣趣—眾將來尬陣」活動。8日上午，眾家將震撼出巡踩街，展現豐沛宗教文化能量，也期待待全國民眾把握年底320+1城市博覽會來嘉，感受嘉義市「人在、神在、嘉義就在」，將信仰與在地文化結合之美。

嘉義市長黃敏惠表示，「鬥陣趣」活動舉辦至今邁入第五屆，很高興活動首度移師舉辦，就選在素有「家將窟」美稱的嘉義市。這不僅是對嘉義市家將陣頭文化的肯定，更象徵嘉義市深耕傳統藝術文化、連結國際的軟實力，「越在地、越國際」，唯有扎根地方，文化才能走得更遠。

黃敏惠市長也說明，嘉義市自2022年起每兩年舉辦「全國家將文化祭」，以文化角度重新詮釋家將，翻轉社會大眾對陣頭的刻板印象，吸引年輕世代親近傳統。2024年「全國家將文化祭」更邀集嘉義縣市、新北、臺中、臺南、屏東等十間知名將館，在中央噴水池為市民祈福收驚，創下嘉義建城320年來空前盛況。這樣的精神，與「2025鬥陣趣」活動不謀而合，皆以家將文化為核心，傳遞正義、勇氣與情義的信仰價值，讓民眾從藝陣中看見臺灣多元文化。

文化局謝育哲局長提及，嘉義市政府多年來積極推動無形文化資產保存，目前登錄無形文化資產的家將團體共有五團，包括古桃城拱吉堂什家將團、嘉義市慈濟宮駕前如意振裕堂八家將、震安宮振祐堂、古桃城山海鎮什家將本舘及鎮北宮駕前隍義堂什家將，涵蓋八家將、什家將等多種系統。這些團隊長年深耕在地，是嘉義市無形文化資產的重要力量。為了推廣嘉義市獨具特色的家將文化，文化局陸續出版《嘉義市無形文化資產系列叢書》，內容涵蓋《將顯神威拱吉堂》、《將心永傳振祐堂》及《將藝百年：如意振裕堂》等專書，來記錄嘉義市信仰文化的生命力。

