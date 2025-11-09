快訊

嘉縣青年影展 「休日修車的蜘蛛人」奪長片組金獎

中央社／ 嘉義縣9日電

以「嘉映職人」為主題第5屆嘉義青年創新創意影展競賽今天頒獎，長片組金獎由「休日修車的蜘蛛人」奪得；短片組金獎由「相」脫穎而出；「南靖糖廠軼事」獲得評審團獎。

嘉義縣青年創意影展今年以「嘉映職人」為主題，致敬那些默默耕耘於各行各業的嘉義職人與創作者。縣長翁章梁今天出席頒獎典禮並頒發獎項。

嘉義縣政府發布新聞稿說，長片組金獎由「休日修車的蜘蛛人」奪得，作品以真摯筆觸呈現嘉義青年對老機車三陽「Dio」的熱愛與堅持，從喜歡自己修車，進化成為兼職的修車人，起因是年輕時載妻子出遊都是騎「Dio」，想保留那段幸福回憶。

短片組金獎由「相」脫穎而出，以黑白映出彩色，在底片與數位交錯的年代中，敘述攝影師劉豐明用一生見證時代的轉變。歷經悲傷與遺憾，劉豐明仍執著於一筆一畫的修復，讓記憶的色彩再次重生，傳遞給未來世代。

此外，「南靖糖廠軼事」獲得評審團獎，以228事件為背景，透過茶行小開與糖廠職員的視角，描寫在動盪時代裡一場意外護送任務的歷程。讓人看見職人精神在時光洪流中依然閃耀的痕跡。

影展評審長導演洪克接受媒體聯訪表示，今年的作品水準相當高，呈現多樣化的敘事方式，與以往的業界紀錄片形式有所不同，許多作品採用物化、藝術性或戲劇性的表達方式，讓評審過程充滿驚喜。

洪馬克進一步表示，今年的影展在整體規劃上，盡可能以國際影展的形式呈現。例如，今年特別安排了一整天的影片放映會與座談會，並在頒獎典禮前，為所有創作者提供了一個交流機會。

主辦單位嘉義縣勞青處青年發展科長黃宣毓告訴中央社記者，今年共有長、短影片近百部參與競賽，作品題材橫跨地方文化、社會關懷與生活日常，深刻地挖掘「日常」背後的人情與歷史流動。

嘉義 青年

