鳳凰颱風路徑恐似丹娜絲颱風 台南七股西寮里事先整備加強防颱

鳳凰颱風預計周三侵襲台灣，且路徑恐複製今年7月的丹娜絲颱風，讓剛從風災中復原的居民相當害怕，其中，台南七股西寮里長柯勝強已事先整備好物資在里內活動中心，同時建立群組，請外出的子女若願意，可先將長輩帶回市區防颱，待颱風過後再回到村落。

柯勝強表示，西寮里內目前已恢復的差不多，剩下幾戶平時無人居住的空屋尚未修復，因應鳳凰颱風來襲，已在里內活動中心設置臨時避難所，準備發電機，也備妥泡麵、水及乾糧等物資，這兩天也有外出的子女已先把長者載回市區住家防颱。

西寮里周姓居民說，因應颱風來襲，8日就先把長輩接回來了，不僅如此，上次颱風整個家具都因而損壞，如今新的家具才剛做好送來，又遇上相似路徑的颱風，「真的是怕了！」，所以這次連帶家具也一起載走，只盼颱風別再造成損失。

台南市長黃偉哲表示，針對鳳凰颱風來襲，南市府會嚴陣以待，也用最嚴肅的態度面對，民眾也千萬不能掉以輕心，尤其，台南自今年初以來已歷過好幾次天災，從地震、颱風到0728豪雨等，此次也會特別注意颱風相關動向。

黃偉哲強調，相關防颱準備目前已陸續就定位，像是防災會報、水溝清淤等，也盼此次颱風別造成太大災害，台南市政府會全力整備，同時呼籲民眾應密切注意中央氣象署及市府防颱整備資訊與措施。

水利局也說明，為提升沿海聚落抵禦暴潮，已在最短時間內緊急完成多項加高防護措施，包含七股區西寮社區防洪牆加高600公尺、將軍區青鯤鯓社區防洪牆加高400公尺，並在七股區鹽埕里建構3道總長達2000公尺防線，前述已有效抵禦先前楊柳颱風及天文暴潮的雙重威脅。