聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
南市水利局在七股區西寮里緊急完成社區防洪牆加高約600公尺，因應鳳凰颱風防汛準備。圖／南市水利局提供
南市水利局在七股區西寮里緊急完成社區防洪牆加高約600公尺，因應鳳凰颱風防汛準備。圖／南市水利局提供

鳳凰颱風預計周三侵襲台灣，且路徑恐複製今年7月的丹娜絲颱風，讓剛從風災中復原的居民相當害怕，其中，台南七股西寮里長柯勝強已事先整備好物資在里內活動中心，同時建立群組，請外出的子女若願意，可先將長輩帶回市區防颱，待颱風過後再回到村落。

柯勝強表示，西寮里內目前已恢復的差不多，剩下幾戶平時無人居住的空屋尚未修復，因應鳳凰颱風來襲，已在里內活動中心設置臨時避難所，準備發電機，也備妥泡麵、水及乾糧等物資，這兩天也有外出的子女已先把長者載回市區住家防颱。

西寮里周姓居民說，因應颱風來襲，8日就先把長輩接回來了，不僅如此，上次颱風整個家具都因而損壞，如今新的家具才剛做好送來，又遇上相似路徑的颱風，「真的是怕了！」，所以這次連帶家具也一起載走，只盼颱風別再造成損失。

台南市長黃偉哲表示，針對鳳凰颱風來襲，南市府會嚴陣以待，也用最嚴肅的態度面對，民眾也千萬不能掉以輕心，尤其，台南自今年初以來已歷過好幾次天災，從地震、颱風到0728豪雨等，此次也會特別注意颱風相關動向。

黃偉哲強調，相關防颱準備目前已陸續就定位，像是防災會報、水溝清淤等，也盼此次颱風別造成太大災害，台南市政府會全力整備，同時呼籲民眾應密切注意中央氣象署及市府防颱整備資訊與措施。

水利局也說明，為提升沿海聚落抵禦暴潮，已在最短時間內緊急完成多項加高防護措施，包含七股區西寮社區防洪牆加高600公尺、將軍區青鯤鯓社區防洪牆加高400公尺，並在七股區鹽埕里建構3道總長達2000公尺防線，前述已有效抵禦先前楊柳颱風及天文暴潮的雙重威脅。

水利局表示，市府目前已清疏排水路約397公里、雨水下水道及箱涵約111公里，總清除淤積達11.4萬立方公尺；全市共有60座滯洪池提供約1100萬噸滯洪容量，再結合1840座水閘門、67座抽水站及511台移動式抽水機操作管理，將全力降低水患風險。

台南七股西寮里剛從丹娜絲颱風風災中復原，如今鳳凰颱風恐又走相同路徑，讓里內居民相當害怕，也早早開始做好防颱整備。記者萬于甄／攝影
台南七股西寮里剛從丹娜絲颱風風災中復原，如今鳳凰颱風恐又走相同路徑，讓里內居民相當害怕，也早早開始做好防颱整備。記者萬于甄／攝影
為進一步降低暴潮衝擊風險，水利局積極推動青山港汕沙腸袋工程，藉由沙洲復育防止海水沖入七股區內，目前已完成580公尺。圖／南市水利局提供
為進一步降低暴潮衝擊風險，水利局積極推動青山港汕沙腸袋工程，藉由沙洲復育防止海水沖入七股區內，目前已完成580公尺。圖／南市水利局提供
面對鳳凰颱風來襲，且路徑恐似7月初丹娜絲颱風，台南市長黃偉哲強調，市府會嚴陣以待，也用最嚴肅的態度面對。圖／南市府提供
面對鳳凰颱風來襲，且路徑恐似7月初丹娜絲颱風，台南市長黃偉哲強調，市府會嚴陣以待，也用最嚴肅的態度面對。圖／南市府提供

相關新聞

爭取25年 台南西拉雅族賀正名、慶豐收

西拉雅族人爭取恢復身分長達25年，正名訴求法律地位已在10月23日由賴清德總統公布，西拉雅文化協會昨在新化、左鎮淺山區舉...

鳳凰颱風路徑恐似丹娜絲颱風 台南七股西寮里事先整備加強防颱

鳳凰颱風預計周三侵襲台灣，且路徑恐複製今年7月的丹娜絲颱風，讓剛從風災中復原的居民相當害怕，其中，台南七股西寮里長柯勝強...

守護3000年雲林繩紋與營埔文化記憶 湖山水庫人文遺址館搶先看

雲林縣文化新亮點的「湖山水庫人文遺址館」將於 12月29日開館，縣府今天特別舉辦「佇山頂徛家」（住在山頂）常設展導覽活動...

太子爺點頭同意！台南福安宮擲筊20次 用3D科技復刻百年神尊風華

台南北區鄭仔寮福安宮的開基主神中壇元帥，相傳為道光年間由先民請來奉祀，迄今已超過百年歷史，廟宇更是香火鼎盛，但神像受歲月...

從風災到豐收！ 台南後壁區農會祭千份滷肉飯與洋香瓜免費品嘗

今年7月初丹娜絲颱風重創台南，其中後壁區災情嚴峻，但經歷風災後重生，後壁區農會今在菁寮「步穀農創館」前，辦理「2025樂...

台南口埤實小文化、歌舞課 喚西拉雅族身分認同

建校105年的台南市新化區口埤實驗小學，曾因少子化面臨廢校危機，在社區家長、部落鄉親及校友的努力下，轉型為西拉雅部落學校...

