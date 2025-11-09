鳳凰颱風路徑恐似丹娜絲颱風 台南七股西寮里事先整備加強防颱
鳳凰颱風預計周三侵襲台灣，且路徑恐複製今年7月的丹娜絲颱風，讓剛從風災中復原的居民相當害怕，其中，台南七股西寮里長柯勝強已事先整備好物資在里內活動中心，同時建立群組，請外出的子女若願意，可先將長輩帶回市區防颱，待颱風過後再回到村落。
柯勝強表示，西寮里內目前已恢復的差不多，剩下幾戶平時無人居住的空屋尚未修復，因應鳳凰颱風來襲，已在里內活動中心設置臨時避難所，準備發電機，也備妥泡麵、水及乾糧等物資，這兩天也有外出的子女已先把長者載回市區住家防颱。
西寮里周姓居民說，因應颱風來襲，8日就先把長輩接回來了，不僅如此，上次颱風整個家具都因而損壞，如今新的家具才剛做好送來，又遇上相似路徑的颱風，「真的是怕了！」，所以這次連帶家具也一起載走，只盼颱風別再造成損失。
台南市長黃偉哲表示，針對鳳凰颱風來襲，南市府會嚴陣以待，也用最嚴肅的態度面對，民眾也千萬不能掉以輕心，尤其，台南自今年初以來已歷過好幾次天災，從地震、颱風到0728豪雨等，此次也會特別注意颱風相關動向。
黃偉哲強調，相關防颱準備目前已陸續就定位，像是防災會報、水溝清淤等，也盼此次颱風別造成太大災害，台南市政府會全力整備，同時呼籲民眾應密切注意中央氣象署及市府防颱整備資訊與措施。
水利局也說明，為提升沿海聚落抵禦暴潮，已在最短時間內緊急完成多項加高防護措施，包含七股區西寮社區防洪牆加高600公尺、將軍區青鯤鯓社區防洪牆加高400公尺，並在七股區鹽埕里建構3道總長達2000公尺防線，前述已有效抵禦先前楊柳颱風及天文暴潮的雙重威脅。
水利局表示，市府目前已清疏排水路約397公里、雨水下水道及箱涵約111公里，總清除淤積達11.4萬立方公尺；全市共有60座滯洪池提供約1100萬噸滯洪容量，再結合1840座水閘門、67座抽水站及511台移動式抽水機操作管理，將全力降低水患風險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言