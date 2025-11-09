守護3000年雲林繩紋與營埔文化記憶 湖山水庫人文遺址館搶先看

雲林縣文化新亮點的「湖山水庫人文遺址館」將於 12月29日開館，縣府今天特別舉辦「佇山頂徛家」（住在山頂）常設展導覽活動，作為開館前的壓力測試，為開館後的導覽規畫及觀眾體驗打下良好基礎。

「古坑．大坪頂遺址」於湖山水庫興建期間，因環境影響評估作業而被發現，地層保存良好，揭示出距今約3000至2000年前的繩紋與營埔文化堆積層，展現早期人類的聚落發展與生活痕跡，2008年9月間被指定為雲林縣考古遺址，成為縣內重要的文化資產。

湖山水庫人文遺址館是由雲林縣府委託雲林科技大學教授曾永寬帶領的團隊營運管理，展覽以「古坑．大坪頂遺址」出土的陶片、石器及生活器具為核心，透過文物展示與空間敘事，重現史前人類在古坑山區的生活智慧與聚落樣貌。

為延續這項珍貴文化記憶，縣府於湖山水庫旁建造「湖山水庫人文遺址館」，2020年5月開工，2023年竣工總經費約1億元。館舍設計兼顧水資源與生態環境，並預留文化教育空間。

展覽空間融合考古研究、環境教育與文化展示功能，打造一處知識與自然對話的場域，讓民眾能近距離體驗雲林豐富的人文底蘊，今天「壓力測試」吸引近30位考古與文化愛好者參與。

活動同時結合導覽人員培訓，由計畫主持人之一的南科考古館林芳儀老師帶領入館體驗，讓未來導覽志工提升解說與現場應對能力。