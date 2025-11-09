颱風鳳凰接近 台南沿海緊急工程防暴潮

快訊

中央社／ 台南9日電

颱風鳳凰接近台灣，台南市政府加強防汛整備，針對沿海地區有海水倒灌風險，近期在七股、將軍完成防洪牆加強，七股鹽埕里建構3道總長達2000公尺防線，降低暴潮衝擊風險。

台南市政府水利局今天發布新聞稿指出，台南市長黃偉哲已指示水利局及各區公所嚴陣以待，除全面加強防汛整備，特別要求落實側溝與區域排水巡檢、滯洪池預降作業，另針對颱風可能引起沿海倒灌風險須多加防範。

水利局指出，為提升沿海聚落抵禦暴潮，已於最短時間內緊急完成多項加高防護措施，包含七股區西寮社區防洪牆加高600公尺、將軍區青鯤鯓社區防洪牆加高400公尺，並於七股區鹽埕里建構3道總長達2000公尺防線。

水利局指出，為進一步降低暴潮衝擊風險，黃偉哲指示水利局積極推動青山港汕沙腸袋工程，藉由沙洲復育防止海水沖入七股區內，優先預計搶修850公尺，現已完成580公尺，完工後將可大幅提升七股區西寮、鹽埕等社區安全。

水利局表示，全市共有60座滯洪池提供約1100萬噸滯洪容量，再結合1840座水閘門、67座抽水站及511台移動式抽水機操作管理，降低水患風險，目前全市已備妥23萬個砂包及3600多片防水擋板，民眾如有需要可向當地區公所借用。

