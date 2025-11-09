雲林湖山水庫人文遺址館年底開館 展3千年前繩紋文化

快訊

中央社／ 雲林縣9日電

雲林湖山水庫人文遺址館將在12月29日正式開館，展示距今約3000至2000年前繩紋與營埔文化遺跡，重現史前人類在古坑山區生活智慧與聚落樣貌；文觀處表示，這將成為文化新亮點。

雲林縣文化觀光處今天發布新聞稿表示，為迎接湖山水庫人文遺址館開館，縣府昨天舉辦「佇山頂徛家」（台語：住在山頂）常設展導覽活動，作為開館前壓力測試，吸引近30名考古與文化愛好者參與，為後續導覽規劃及觀眾體驗奠定基礎。

文化觀光處長陳璧君說，活動同時結合導覽人員培訓見習，邀請有興趣民眾及文化志工入館體驗，讓未來將投入館內導覽的工作人員能透過實際操作與互動，提升解說與現場應對能力。

陳璧君表示，湖山水庫人文遺址館由縣府委託雲林科技大學教授曾永寬帶領團隊營運管理，展覽以「古坑．大坪頂遺址」出土的陶片、石器及生活器具為核心，透過文物展示與空間敘事，重現史前人類在古坑山區的生活智慧與聚落樣貌。

文觀處指出，「古坑．大坪頂遺址」於湖山水庫興建期間因環境影響評估作業而被發現，地層保存良好，揭示出距今約3000至2000年前繩紋與營埔文化堆積層，展現早期人類聚落發展與生活痕跡，民國97年9月23日指定為雲林縣考古遺址。

湖山水庫人文遺址館自109年5月13日開工，112年2月20日竣工，總經費達新台幣1億676餘萬元，興建經費由水庫營運管理基金補助。

遺址 水庫 古坑

