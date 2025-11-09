黃偉哲赴新加坡行銷台南農產 力薦洋香瓜與大白柚

台南市長黃偉哲昨天帶隊前往新加坡行銷農產品，24小時內透過現場試吃展示及多元推廣方式，向新加坡民眾推薦當季盛產的後壁洋香瓜及麻豆大白柚，盼開拓穩定外銷市場。

台南市政府今天發布新聞稿指出，黃偉哲此行首先出席昨天上午在新加坡福建會館舉辦的「台南優選鮮果展示暨試吃會」，偕同駐新加坡代表童振源合力推銷後壁區香氣濃郁、果肉細緻的洋香瓜，及麻豆區果粒碩大、酸甜比例均衡的大白柚，吸引許多識貨饕客下單預購。

台南市政府指出，此次並與新加坡知名水果超市通路合作舉辦線上直播銷售，藉由新加坡知名及新興電商通路行銷洋香瓜與大白柚，盼將最優質台南鮮果由產地直送新加坡民眾餐桌，更為台南鮮果後續叩關周邊東南亞市場開拓新契機。

黃偉哲表示，台南憑藉優越氣候條件與精緻農業技術，生產出兼具風味與安全的優質鮮果，這次行銷的台南洋香瓜正值盛產，香氣與口感絕佳。大白柚則全身都是寶，不僅好吃更有豐富營養價值，特別推薦給新加坡民眾，也很高興獲得在地消費者青睞。

黃偉哲說，新加坡人民所得高，向來對高品質水果需求殷切，正好契合市府長期佈局海外拓銷願景，將優質的台南鮮果銷往新加坡，不僅為台南農產品開拓更穩固海外市場，也進一步提升台南農產品國際品牌價值，市府團隊將持續努力拓展多元管道與通路。