太子爺點頭同意！台南福安宮擲筊20次 用3D科技復刻百年神尊風華
台南北區鄭仔寮福安宮的開基主神中壇元帥，相傳為道光年間由先民請來奉祀，迄今已超過百年歷史，廟宇更是香火鼎盛，但神像受歲月侵襲，臉部已經出現剝落，廟方花了2年時間，結合3D掃描科技建模，成功復刻太子爺容貌，也成為文物保存及宗教信仰開啟先例。
福安宮總幹事蘇文勝指出，道光年間，來自學甲與二重溪的先民在此圍墾養殖，並迎請中壇元帥供奉，約1878年成立太子爺會，並建草寮公厝供奉，廟額為「福安宮」，迄今已有將近150年歷史，期間經過多次擴建，終於有了如今的規模。
他提到，福安宮除作為地方信仰中心外，也積極維護並推廣廟宇文化資產，在歷次擴建過程，收集包括蘇天福、莊春波、王瑞瑜、廖慶章、杜牧河、陳三火、陳南陽、陳啟村、王榮山、施弘毅等多位知名匠師，包括彩繪、雕刻、剪黏等技藝作品外，並加入文資處宮廟博物館認證，為保存常民信仰盡心。
廟方表示，主神中壇元帥廟方本身祭典活動外，也常參加各大慶典活動，長年奔波，加上已100多歲，導致神像臉部雕刻逐漸風化，嚴重受損，擔憂日後神像原貌不可考，經向神明請示，原想透過專業匠師修復，但遭中壇元帥拒絕，好在再度請示，中壇元帥同意復刻。
過程中，因無法模擬出神像原始面貌，在蘇文勝提議下，以3D掃描建模透過科技模擬，復刻神像原貌，且為確保沒有失去原味，遇到比較沒有把握的部分，廟方則透過擲筊向中壇元帥請示，由元帥自行決定，經過20餘次溝通，終於復刻莊嚴神像，更成為科技結合民俗先例。
蘇文勝也說，日後主神將常駐在廟內護境，復刻的神像則將代理參與各種祭典，兼顧文物保存及傳統活動。
