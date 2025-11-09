快訊

從風災到豐收！ 台南後壁區農會祭千份滷肉飯與洋香瓜免費品嘗

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南後壁區農會今在菁寮「步穀農創館」前，辦理「2025樂遊後壁 迎農豐收」系列農特產品推廣活動，吸引不少遊客前往品嘗當季農特產品。記者萬于甄／攝影
台南後壁區農會今在菁寮「步穀農創館」前，辦理「2025樂遊後壁 迎農豐收」系列農特產品推廣活動，吸引不少遊客前往品嘗當季農特產品。記者萬于甄／攝影

今年7月初丹娜絲颱風重創台南，其中後壁區災情嚴峻，但經歷風災後重生，後壁區農會今在菁寮「步穀農創館」前，辦理「2025樂遊後壁 迎農豐收」系列農特產品推廣活動；近期因非洲豬瘟防疫禁令解封，為讓民眾品嘗到最美味的後壁優質米，現場也免費提供1000份滷肉飯，吸引不少民眾排隊品嘗美食。

後壁區農會總幹事林怡歆表示，本次活動邀請在地優質農民參與，除了當季的洋香瓜外，還有許多挺過風災的青農，也帶著自己種植的小黃瓜、苦瓜、芭樂等農特產品響應，現場也舉辦3場用在地蔬果製作的DIY特色料理體驗活動，讓民眾更加認知後壁在地的農產品。

林怡歆提到，後壁區農會除有全台唯一洋香瓜專區外，今年也加入稻米產銷契作集團產區，而近期中央剛解禁豬隻禁宰禁運令，正是支持國產豬肉的好時機，因此現場也提供限量1000份台南16號越光米滷肉飯，採用在地豬農的豬肉，展現越光米與豬肉結合的美味。

此外，今年因颱風後洋香瓜「卡蜜拉」大缺貨，市場上每公斤拍賣價來到150元，後壁區農會今也提供洋香瓜免費試吃，獲得大批遊客熱烈回應，不過目前因產量相當有限，供不應求，果農則說，後續產季還有約3個禮拜，會盡量出貨，也希望民眾能多多支持。

後壁區農會也說，「2025樂遊後壁 迎農豐收」活動現場除提供民眾品嘗各種優質當地美食，並推廣在地特色農產品外，也邀請專業老師示範在地農產品製作的特色料理，並有氣球及魔術等互動活動讓親子同樂，歡迎民眾一起到後壁來場豐富的後壁之旅。

近期因非洲豬瘟防疫禁令解封,為讓民眾品嘗到最美味的後壁優質米及支持國產豬肉,後壁區農會現場免費提供1000份滷肉飯,吸引不少民眾排隊品嘗。記者萬于甄／攝影
近期因非洲豬瘟防疫禁令解封，為讓民眾品嘗到最美味的後壁優質米及支持國產豬肉，後壁區農會現場免費提供1000份滷肉飯，吸引不少民眾排隊品嘗。記者萬于甄／攝影

