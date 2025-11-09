聽新聞
稻草製「放火馬」 嘉義鹿草圓山宮民俗再現

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣鹿草圓山宮稀有宗教民俗「放火馬」傳統，廟方重現早期稻草製作火馬工藝，明年恰逢馬年，元宵節也將準備材料讓民眾體驗「稻草馬」DIY，推廣鹿草傳統文化。記者黃于凡／攝影
嘉義縣鹿草圓山宮稀有宗教民俗「放火馬」傳統，廟方重現早期稻草製作火馬工藝，明年恰逢馬年，元宵節也將準備材料讓民眾體驗「稻草馬」DIY，推廣鹿草傳統文化。記者黃于凡／攝影

嘉義縣鹿草圓山宮主祀王孫大使公，是當地信仰中心，廟方4年前復辦中斷近60年的罕見宗教民俗「放火馬」傳統，明年恰逢「馬年」又遇上嘉縣舉辦台灣燈會，廟方決定重現早期編製「稻草馬」傳統，鹿草鄉公所及農會也發揮創意，開發聯名朱雀朝天椒「辣椒米磚」。

總幹事張原豪說，「放火馬」是當地自清代開始的除疫儀式，早期民眾為祈福、消災解厄、除疫、進財，以稻草紮成馬的形狀燃燒，象徵神明指派兵馬載走瘟疫。

張原豪說，現在很多廟宇改以金紙製作火馬，此次圓山宮將以稻草重現傳統儀式，農曆1月15日元宵節晚間登場。

委員謝東達表示，為了重現早期燒火馬儀式，團隊重新學習用稻草製作火馬技法，用草繩將一束束稻草綁成馬匹形象，做出四肢與馬頭形狀，再用紅紙作為鞍韉，紅繩作為轡頭，並有祈福小卡可寫上願望祈福，明年活動將準備材料讓民眾DIY，推廣鹿草傳統文化。

鹿草鄉長嚴珮瑜說，圓山宮火馬祭吸引許多遊客參加，將以「放火馬」作為主題，行銷在地農產朱雀朝天椒，攜手嘉義在地知名品牌奮起福米餅合作，開發大人口味的「辣椒米磚」，將在奮起福米餅門市及華山文創園區販售，盼吸引更多民眾認識鹿草。

迎馬年！嘉義鹿草圓山宮製稻草火馬 推出聯名辣椒米磚

台北白晝之夜落幕 文化局：共50萬人次參與

影／「白晝之夜」點亮不夜城 全聯這首洗腦歌讓大家都笑了

搭捷運來就開喝！「酉鬼啤酒」圓山花博開生日趴 4款限定釀造新作亮相

相關新聞

南科已有經驗！高科技人才湧入 南市府超前部署第二所國中小

因應南部科學園區人口成長及就學需求，台南市政府積極推動設立南市第二所國中小蓮潭國民中小學，提供當地學子優質且就近的學習環...

爭取25年 台南西拉雅族賀正名、慶豐收

西拉雅族人爭取恢復身分長達25年，正名訴求法律地位已在10月23日由賴清德總統公布，西拉雅文化協會昨在新化、左鎮淺山區舉...

台南口埤實小文化、歌舞課 喚西拉雅族身分認同

建校105年的台南市新化區口埤實驗小學，曾因少子化面臨廢校危機，在社區家長、部落鄉親及校友的努力下，轉型為西拉雅部落學校...

斗南農會「幸福島嶼」推廣有機友善 18公頃農地打造食農教育新典範

雲林縣斗南鎮農會近年來持續推廣食農教育，並創立「幸福島嶼」活動品牌，每年活動都吸引許多外地民眾參加，今年邁入第4屆，今明...

台南又一百年歷史建築重生 原日本陸軍台南偕行社4年修復今重啟

歷史建築「原日本陸軍台南偕行社」經過近4年的修復工程後，在完成招商後正式對外開放，由弎畫廊取得營運權，今天開幕首展開幕首...

