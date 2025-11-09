聽新聞
台南口埤實小文化、歌舞課 喚西拉雅族身分認同

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
建校105年的台南市新化區口埤實驗小學挺過廢校，傳承西拉雅族語言與文化。記者吳淑玲／攝影
建校105年的台南市新化區口埤實驗小學挺過廢校，傳承西拉雅族語言與文化。記者吳淑玲／攝影

建校105年的台南市新化區口埤實驗小學，曾因少子化面臨廢校危機，在社區家長、部落鄉親及校友的努力下，轉型為西拉雅部落學校，成為語言復育與文化傳承的重要據點，目前全校有60名學生，其中約20多名為西拉雅族，但僅2人註記身分，未來將加強族群認同與自信心。

口埤實小校長王朝賜指出，教育是西拉雅族正名與文化復振的核心關鍵。學校在課程中逐步深化，語言課讓孩子學習西拉雅語，文化課介紹族群歷史與脈絡，歌舞課則延伸文化身體記憶。此外，學校推動在地課程，規畫社區12個景點為行動教室，帶領孩子走訪部落，結合山林教育，深入古道與族群聖山，實際與其他原住民族文化交流，讓孩童循序回到族群生命脈絡。

少子化對校園衝擊大，部落孩童數量逐年減少，學校以強化特色課程吸引外地學生回流，並讓原本移居外地的部落孩子重新理解自己的族群身分與文化位置。

王朝賜服務口埤實小超過12年，見證西拉雅族正名的關鍵時刻，逐漸看到光，也看到孩子透過行動學習，對族群建立深層關懷。他認為，國家承認身分後，下一步是培養孩子自信，理解原住民族在台灣歷史與未來發展中的重要角色，才能在各自領域發揮影響力。

口埤部落為早期平原與山區重要交通樞紐，是西拉雅族、漢族交會地，語言、民俗相互交流，形成豐富的文化底蘊，在山區為西拉雅部落留下文化傳承的重任。

南科已有經驗！高科技人才湧入 南市府超前部署第二所國中小

因應南部科學園區人口成長及就學需求，台南市政府積極推動設立南市第二所國中小蓮潭國民中小學，提供當地學子優質且就近的學習環...

爭取25年 台南西拉雅族賀正名、慶豐收

西拉雅族人爭取恢復身分長達25年，正名訴求法律地位已在10月23日由賴清德總統公布，西拉雅文化協會昨在新化、左鎮淺山區舉...

稻草製「放火馬」 嘉義鹿草圓山宮民俗再現

嘉義縣鹿草圓山宮主祀王孫大使公，是當地信仰中心，廟方4年前復辦中斷近60年的罕見宗教民俗「放火馬」傳統，明年恰逢「馬年」...

斗南農會「幸福島嶼」推廣有機友善 18公頃農地打造食農教育新典範

雲林縣斗南鎮農會近年來持續推廣食農教育，並創立「幸福島嶼」活動品牌，每年活動都吸引許多外地民眾參加，今年邁入第4屆，今明...

台南又一百年歷史建築重生 原日本陸軍台南偕行社4年修復今重啟

歷史建築「原日本陸軍台南偕行社」經過近4年的修復工程後，在完成招商後正式對外開放，由弎畫廊取得營運權，今天開幕首展開幕首...

