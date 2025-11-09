爭取25年 台南西拉雅族賀正名、慶豐收

西拉雅族人爭取恢復身分長達25年，正名訴求法律地位已在10月23日由賴清德總統公布，西拉雅文化協會昨在新化、左鎮淺山區舉辦「慶豐收、賀正名」慶祝活動，台南原住民族群身分登記約8千多人，西拉雅族占4千多人，已提出民族認定申請，最快明年可納入原住民第17族，市府估還有上萬名西拉雅族人尚未登記。

西拉雅族人世代以竹筍及竹製漁具維生，並以鼻笛、竹管樂器與自然共鳴，展現獨特的聲音美學。昨天活動以竹炮與竹樂器序樂揭開收穫祭，全體合唱Holakkima並點燭共享湯圓，象徵名字、身分、文化與生態的回歸與延續，部落族人踴躍出席，苗栗後龍道卡斯族代表也參加。

在平埔原住民族群身分法公布後，各平埔族群須提出「民族認定」申請，經審議通過並經行政院核定後，個人才能到戶政所辦理身分登記。西拉雅族為最先進入審議程序的族群，依該法第8條3項規定，其中主要是日治時期戶籍有熟、平或其他證明者。

台南市原民會主委白惠蘭指出，西拉雅族已是台南市定原住民，註記資料同步建置於戶政系統，賴總統頒布後就是法定原住民，會配合中央政策，已經登記的會直接轉正，並鼓勵符合資格者登記；今年也公布西拉雅族名研究，可提供恢復原名的參考。

西拉雅文化協會表示，11月3日收到原民會函請補正民族成員身分認定資料後，已召開理監事會議並做原則性決議，向族人公告討論。正名入法後，將適用「原住民族語言發展法」、「文化資產保存法」及「原住民族傳統智慧創作保護條例」等法律，協會要求政府3年內完成政治參與、社會福利、醫療等相關制度修法。