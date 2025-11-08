斗南農會「幸福島嶼」推廣有機友善 18公頃農地打造食農教育新典範

快訊

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣斗南鎮農會近年來持續推廣食農教育，並創立「幸福島嶼」活動品牌，今年活動邁入第4屆，今明兩天結合文創市集、音樂演出、沙龍講座及手作體驗活動，預估將吸引近萬人參與。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗南鎮農會近年來持續推廣食農教育，並創立「幸福島嶼」活動品牌，每年活動都吸引許多外地民眾參加，今年邁入第4屆，今明兩天結合文創市集、音樂演出、沙龍講座及手作體驗活動，預估將吸引近萬人參與。

斗南鎮農會第4屆「幸福島嶼」活動今天開幕，為讓民眾實際體驗農業，現場種植0.4公頃玉米，開放遊客免費採收，藉此了解農民的辛勞。

斗南鎮農會總幹事張燕容表示，今年活動延續推廣食農教育、友善農業的初衷，活動橫跨食農、文創與永續三面向，包含秋收農旅、鮮採番麥、野營燒烤、繪本故事、友善餐桌、沙龍講座、食農體驗等主題，講述有關生態關懷、有機友善種植等理念。

農糧署長姚士源表示，農業部推動有機農業促進區，全台已有2萬8千多公頃的農地，雲林縣有約1400多公頃，其中斗南農會核定18公頃有機促進區，未來將持續推動。

