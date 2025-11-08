快訊

南科已有經驗！高科技人才湧入 南市府超前部署第二所國中小

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南善化蓮潭國中小二期校舍落成典禮，市長黃偉哲、教育部國教署署長彭富源及多位貴賓今共同剪綵，見證教育新里程碑。圖／南市府提供
台南善化蓮潭國中小二期校舍落成典禮，市長黃偉哲、教育部國教署署長彭富源及多位貴賓今共同剪綵，見證教育新里程碑。圖／南市府提供

因應南部科學園區人口成長及就學需求，台南市政府積極推動設立南市第二所國中小蓮潭國民中小學，提供當地學子優質且就近的學習環境。該校第二期國中部校舍上月21日才舉行落成典禮，蓮潭國中小規畫設置36班，包括國小部12班及國中部24班。

台南市教育局說，目前南科園區周邊教育資源相當充足，不只有蓮潭國中小提供就學服務。園區鄰近尚有南科實驗高中國中部、善化國中及新市國中等校提供完整教育選擇。目前善化、新市國中尚有招生名額，具備充分容納能力；而國小階段也尚未額滿，足以支應園區家庭子女的就學需求。

教育局長鄭新輝指出，蓮潭國中小雖為近年新設學校，因為設校初期即受到家長高度關注，國中部今年度確實出現額滿情形，但設籍於基本學區的學生皆可順利就讀，國小部也仍有餘額，家長不需擔憂。

面對園區持續發展與人口成長的趨勢，教育局早已與都市發展局通力合作，預作規劃。目前在南科開發範圍內的FG區與NO區，市府已超前劃設2.5公頃與4.5公頃校地，作為未來因應學生增加所需的新設學校預定地，展現市府長遠規劃與積極因應的態度。

對於北投士林科技園區即將迎來輝達、仁寶總部落腳，未來還有T3、T4、T12等多塊地，將吸引高科技產業進駐，預料湧入數以萬計人口，民生需求迫切，尤其教育資源需超前部署；台南市教育局說，南科已有經驗，市府團隊對教育發展超前部署的經驗，將持續落實教育資源配置，確保每一位園區學童都能就近安心入學。

教育局 南科 台南

